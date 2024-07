【HORROR美少女 貞子】発売日・価格:未定

コトブキヤは、フィギュア「HORROR美少女 貞子」の彩色見本を公開した。発売日・価格は共に未定。

今回、7月4日よりアメリカのロサンゼルスで開催している「Anime Expo 2024(AX2024)」にて本製品の彩色見本を展示、同社公式Xにて画像を公開しており、不気味に浮かぶ貞子の足元には無数のビデオテープが表現されたフィギュアとなっている。

また本フィギュアについて、予約受付を7月9日11時より開始する予定をしている。

さらに本製品以外にも、玩具メーカーMATTEL社のタイトル「モンスター・ハイ」より「MONSTER HIGH美少女 ドラキュローラ」や、「HORROR美少女 ヴァンピレラ」の製作決定を告知している。

(C)KADOKAWA

MONSTER HIGH TM and associated teademarks and trade dress are owned by. And used under license from. Mattel.

(C)2024 Mattel.

Vampirella (R) & (C) 2024 Dynamite. All Rights Reserved.