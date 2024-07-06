[7.6 J2第23節](ニッパツ)

※18:00開始

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 ガブリエウ

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 井上潮音

MF 8 山根永遠

MF 14 中野嘉大

FW 9 櫻川ソロモン

FW 10 カプリーニ

FW 13 小川慶治朗

控え

GK 1 永井堅梧

DF 3 中村拓海

DF 6 和田拓也

FW 15 伊藤翔

FW 20 村田透馬

FW 33 室井彗佑

FW 38 高橋利樹

監督

四方田修平

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 31 圍謙太朗

DF 3 小柳達司

DF 4 蜂須賀孝治

DF 5 河野貴志

DF 16 村松航太

MF 6 諸岡裕人

MF 14 大石竜平

MF 25 藤山智史

FW 10 小松蓮

FW 29 佐藤大樹

FW 40 青木翔大

控え

GK 1 山田元気

DF 39 星キョーワァン

MF 7 水谷拓磨

MF 9 中村亮太

MF 20 栗本広輝

FW 11 梶谷政仁

FW 42 松本ケンチザンガ

監督

吉田謙