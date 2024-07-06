横浜FCvs秋田 スタメン発表
[7.6 J2第23節](ニッパツ)
※18:00開始
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 14 中野嘉大
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 13 小川慶治朗
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
DF 6 和田拓也
FW 15 伊藤翔
FW 20 村田透馬
FW 33 室井彗佑
FW 38 高橋利樹
監督
四方田修平
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 3 小柳達司
DF 4 蜂須賀孝治
DF 5 河野貴志
DF 16 村松航太
MF 6 諸岡裕人
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
FW 10 小松蓮
FW 29 佐藤大樹
FW 40 青木翔大
控え
GK 1 山田元気
DF 39 星キョーワァン
MF 7 水谷拓磨
MF 9 中村亮太
MF 20 栗本広輝
FW 11 梶谷政仁
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
吉田謙
※18:00開始
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 14 中野嘉大
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 13 小川慶治朗
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
DF 6 和田拓也
FW 15 伊藤翔
FW 20 村田透馬
FW 33 室井彗佑
FW 38 高橋利樹
監督
四方田修平
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 3 小柳達司
DF 4 蜂須賀孝治
DF 5 河野貴志
DF 16 村松航太
MF 6 諸岡裕人
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
FW 10 小松蓮
FW 29 佐藤大樹
FW 40 青木翔大
控え
GK 1 山田元気
DF 39 星キョーワァン
MF 7 水谷拓磨
MF 9 中村亮太
MF 20 栗本広輝
FW 11 梶谷政仁
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
吉田謙