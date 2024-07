28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)で対戦する朝倉未来と平本蓮が4日、都内で行われたファンイベント『FACE OFF』に登壇し、3月の対戦決定会見以来、4ヶ月ぶりに対面を果たした。このイベント開催発表後、平本はインスタグラムで「イベントに行きません」と欠席予告でファンを心配させていたが、この日は笑顔で登壇。その真意を問われると「みんな冗談を真面目に受け取りすぎ」と苦笑交じりに答えた。

対面した朝倉について「ピリピリしてるんで、あんまりイジメないであげてください。僕は元気です」と余裕を見せ、両者への質問でも朝倉が先に答えると「僕も同じです」と言葉数は少なめだった。3月の会見では、朝倉が「平本に負けたら引退しますよ」と宣言すると、すかさず平本も「俺も朝倉未来なんかに負けたら引退しますよ」とかぶせ、お互いに引退をかけた一戦となった。しかし、この日の最後に平本はマイクを持つと「引退なんてするわけないでしょ」と引退宣言を撤回した。さらに「勝手に引退かけてやってくれよ。美しいもんでもないし。朝倉未来の親友の那須川天心も『簡単に引退とか言うな』って言ってましたからね。簡単にお前も引退するなよって感じです。引退はしません、どうなっても」と、朝倉にも引退撤回を呼びかけた。一方の朝倉は「俺が負けたら必ず引退します」と改めて明言し、「100%勝ちます」と自信をみなぎらせた。なお、ABEMAでは朝倉と平本に密着したドキュメンタリー番組を20日夜9時より独占無料放送する。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・RIZINスタンディングバウト 69kgマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整