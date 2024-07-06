¡ÚÄá¥ö¾ëS¡Û¼ÆÅÄÁ±¿Ã¤¬¼«¿È¤ÎJRAºÇÇ¯Ä¹VµÏ¿¤ò¹¹¿·¡¡30Æü¤Ë58ºÐ¡Ö·ù¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¯¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡6Æü¤ÎÊ¡Åç11R¡¦Äá¥ö¾ëS¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥é¥¤¥·¥ó¡Ê²´4¡áÂçÃÝ¡¢Éã¥¨¥¹¥±¥ó¥Ç¥ì¥ä¡Ë¤¬V¡£¹¥°Ì¤«¤é¤·¤Ö¤È¤¯È´¤±½Ð¤·¡¢ÂÔË¾¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¼ÆÅÄÁ±¤Ï57ºÐ11¥«·î7Æü¤Ç¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤ÎJRAºÇÇ¯Ä¹VµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£30Æü¤Ë·Þ¤¨¤ë58ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¡¢¡ÖÀè¡¹¤Î¤³¤È¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤¿¶¥ÇÏ¤ò¤·¤¿¡£ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÂçÃÝ»Õ¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¼ÆÅÄÁ±¤Ë¤Ï¡Ë¤¦¤ë¤µ¤¤ÇÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥²¡¼¥È¤¬³«¤¯¤Þ¤Ç¤Î»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Êý¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£