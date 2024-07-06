Ç¯¼ý200Ëü±ßÂæ¤Î30ºÐ½÷À¤¬¡Ö2²ó¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈÉ¬¤º¥Õ¥é¤ì¤ë¡×»ÄÇ°¤ÊÍýÍ³¡£¡Èµ¤¤ò»È¤¨¤ë¿Í¡É¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç1000¿Í°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Îø°¦¡¦º§³è¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎµÆÇµ¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¤¬È±¤â¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç²½¾Ñ¤â¤·¤Ê¤¤¡È´°Á´¤Ê¤ëÈó¥â¥Æ¡É¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò¤´»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ÖÎø°¦¤ËÌòÎ©¤Ä¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Ã¯¤È¤âµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÖËâ¤Î2²óÌÜ¥Ç¡¼¥È¡×
ÃË½÷¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤»ß¤Þ¤ê¤«Îø¿Í¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤«¤½¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡© ¼Â¤Ï¡¢¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö3²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ç¤¹¡£ÅÔÆâºß½»¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤Çº§³è¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30ºÐ¡¿»öÌ³¿¦¡Ë¤Ï¡¢2²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Þ¤Ç¤Ï¿Ê¤à¤±¤ì¤Éµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë´¶¤¸¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤´ÁêÃÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤µ¤ó¤Ï¶¨Ä´À¤¬¹â¤¤½÷À¤Ç¤¹¡£¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤ß¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Õ¤ë¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢1²óÌÜ¥Ç¡¼¥È¤Ï¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¡¢2²óÌÜ¤Ë¤ªÍ¶¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¼«Ê¬¤¬Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤ò¹¥¤¤«¤É¤¦¤«¤è¤ê¤â·ù¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Åö¤¿¤ê¾ã¤ê¤¬¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÁÇ¤ò½Ð¤»¤º¤Ë´Ø·¸¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡Ç¯¼ý200Ëü±ßÂæ¡¢ÅÔÆâ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¹¤ë¤Ù¤¤«
¥¢¥¤µ¤ó¤Ïº£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¼Â²È¤ò½Ð¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¤µ¤ó¤¬¼Â²È¤ò½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÖÁ´¿ÈÃ¦ÌÓ¤Î¥í¡¼¥ó¤¬30Ëü±ß»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÊÖºÑÃæ¤Ç¤¹¡£Ç¯¼ý¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤é´°ºÑ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×
¡ÖÇ¯¼ý¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¡©¡×
¡ÖµîÇ¯¤Ï280Ëü±ß¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤Î¼ýÆþ¤À¤È¡¢ÅÔÆâ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤é³ä¤È¥«¥Ä¥«¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡£²ÈÄÂ¤Ã¤Æ¼ê¼è¤ê¤Î25¡ó°ÊÆâ¤¬ÌÜ°Â¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡©¡×
¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¢¥¤µ¤ó¤Ï¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤·¤¿¤«¤éÂç¿Í¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼ýÆþ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤È¤«¤ò¾¯¤·ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡© ¤½¤ì¤âÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê°ú¤±ÌÜ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÃù¶â¤È¤«¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¥í¡¼¥ó¤Ã¤Æ¼Ú¶â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¢¡¡Ö30Ëü±ß¤ÎÃ¦ÌÓ¥í¡¼¥ó¡×¤ÏÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«
ºÇ¶á¡¢¥¢¥¤µ¤ó¤Ïº§³è¥¢¥×¥ê¤Ç¥¿¥«¥·¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÃËÀ¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤ò·Ð¤Æ¼¡¤Ï2²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥«¥·¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ç¼ñÌ£¤â¹ç¤¤¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤½¤¦¤Ê¿Í¡£¤Ç¤¹¤¬¥¢¥¤µ¤ó¤ÏËè²ó¤³¤Î¡Ö2²óÌÜ¥Ç¡¼¥È¡×¤Çµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤é¤º¡¢Åö¤¿¤ê¾ã¤ê¤¬¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤éÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ï¡¢2²óÌÜ¤°¤é¤¤¤«¤é½ù¡¹¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ê¤³¤È¤È¡¢¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç·ù¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤é¼«Ê¬¤«¤éÀè¤Ë¼«¸Ê³«¼¨¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÅö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊø¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¤¢¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»î¤·¤Ë»ä¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡Ö¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¤¬Ã¦ÌÓ¥í¡¼¥ó¡ÊÌó30Ëü¡Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢·ëº§Á°Äó¤ÎÈà»á¤¬¤Ç¤¤¿¤éÅÁ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¡Ê²óÅú¿ô¡§878É¼¡Ë
¡ÖÃË¤Ç¤¹¡£ÅÁ¤¨¤ëÊý¤¬¤è¤¤¡£¸òºÝ·ÑÂ³¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡×16.5¡ó
¡ÖÃË¤Ç¤¹¡£°ú¤¯¤·ÃÎ¤Ã¤¿¤éÃÇ¤ë¡£¤³¤Ã¤½¤ê´°ºÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×6.5¡ó
»ä¼«¿È¤¬È±¤â¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç²½¾Ñ¤â¤·¤Ê¤¤¡È´°Á´¤Ê¤ëÈó¥â¥Æ¡É¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò¤´»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ÖÎø°¦¤ËÌòÎ©¤Ä¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Ã¯¤È¤âµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÖËâ¤Î2²óÌÜ¥Ç¡¼¥È¡×
ÃË½÷¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤»ß¤Þ¤ê¤«Îø¿Í¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤«¤½¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡© ¼Â¤Ï¡¢¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö3²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤µ¤ó¤Ï¶¨Ä´À¤¬¹â¤¤½÷À¤Ç¤¹¡£¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤ß¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Õ¤ë¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢1²óÌÜ¥Ç¡¼¥È¤Ï¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¡¢2²óÌÜ¤Ë¤ªÍ¶¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¼«Ê¬¤¬Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤ò¹¥¤¤«¤É¤¦¤«¤è¤ê¤â·ù¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Åö¤¿¤ê¾ã¤ê¤¬¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÁÇ¤ò½Ð¤»¤º¤Ë´Ø·¸¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡Ç¯¼ý200Ëü±ßÂæ¡¢ÅÔÆâ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¹¤ë¤Ù¤¤«
¥¢¥¤µ¤ó¤Ïº£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¼Â²È¤ò½Ð¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¤µ¤ó¤¬¼Â²È¤ò½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÖÁ´¿ÈÃ¦ÌÓ¤Î¥í¡¼¥ó¤¬30Ëü±ß»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÊÖºÑÃæ¤Ç¤¹¡£Ç¯¼ý¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤é´°ºÑ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×
¡ÖÇ¯¼ý¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¡©¡×
¡ÖµîÇ¯¤Ï280Ëü±ß¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤Î¼ýÆþ¤À¤È¡¢ÅÔÆâ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤é³ä¤È¥«¥Ä¥«¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡£²ÈÄÂ¤Ã¤Æ¼ê¼è¤ê¤Î25¡ó°ÊÆâ¤¬ÌÜ°Â¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡©¡×
¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¢¥¤µ¤ó¤Ï¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤·¤¿¤«¤éÂç¿Í¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼ýÆþ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤È¤«¤ò¾¯¤·ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡© ¤½¤ì¤âÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê°ú¤±ÌÜ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÃù¶â¤È¤«¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¥í¡¼¥ó¤Ã¤Æ¼Ú¶â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¢¡¡Ö30Ëü±ß¤ÎÃ¦ÌÓ¥í¡¼¥ó¡×¤ÏÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«
ºÇ¶á¡¢¥¢¥¤µ¤ó¤Ïº§³è¥¢¥×¥ê¤Ç¥¿¥«¥·¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÃËÀ¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤ò·Ð¤Æ¼¡¤Ï2²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥«¥·¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ç¼ñÌ£¤â¹ç¤¤¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤½¤¦¤Ê¿Í¡£¤Ç¤¹¤¬¥¢¥¤µ¤ó¤ÏËè²ó¤³¤Î¡Ö2²óÌÜ¥Ç¡¼¥È¡×¤Çµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤é¤º¡¢Åö¤¿¤ê¾ã¤ê¤¬¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤éÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ï¡¢2²óÌÜ¤°¤é¤¤¤«¤é½ù¡¹¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ê¤³¤È¤È¡¢¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç·ù¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤é¼«Ê¬¤«¤éÀè¤Ë¼«¸Ê³«¼¨¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÅö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊø¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¤¢¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»î¤·¤Ë»ä¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡Ö¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¤¬Ã¦ÌÓ¥í¡¼¥ó¡ÊÌó30Ëü¡Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢·ëº§Á°Äó¤ÎÈà»á¤¬¤Ç¤¤¿¤éÅÁ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¡Ê²óÅú¿ô¡§878É¼¡Ë
¡ÖÃË¤Ç¤¹¡£ÅÁ¤¨¤ëÊý¤¬¤è¤¤¡£¸òºÝ·ÑÂ³¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡×16.5¡ó
¡ÖÃË¤Ç¤¹¡£°ú¤¯¤·ÃÎ¤Ã¤¿¤éÃÇ¤ë¡£¤³¤Ã¤½¤ê´°ºÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×6.5¡ó