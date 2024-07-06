¸þ°æÍý¡Ê42ºÐ¡Ë¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¤«¤éÇÐÍ¥¤Î¼ÂÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ø¡£À¼¤ò½Ð¤¹´ÑµÒ¤â
¤¶¤ï¡£¤ÈµÒÀÊ¤Î¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¾ìÌÌ¤Ç¸þ°æÍý¤¬µÒÀÊÄÌÏ©¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¾®¤µ¤¯À¼¤ò½Ð¤¹´ÑµÒ¤â¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ´ÑµÒ¤¿¤Á¤ÏÈà¤Îµ°À×¡Ê¤¤»¤¡Ë¤ò¤¸¤Ã¤ÈÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤¿¡£
¢¡¸þ°æÍý¤È¾¡Â¼À¯¿®¡¢ÇÐÍ¥¤Î¼ÂÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤Õ¤¿¤ê¼Çµï
¸þ°æÍý¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥Ñ¥ë¥³¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿²øÃÌ¤á¤¤¤¿Êª¸ì¤À¡£
¸þ°æ±é¤¸¤ë¡È¼ã¤¤ÇÐÍ¥¡É¤Î¤â¤È¤ËË¬¤Í¤Æ¤¤¿ÊÛ¸î»Î¥¥Ã¥×¥¹¡Ê¾¡Â¼À¯¿®¡Ë¤¬ÁêÃÌ¤´¤È¤ò¤â¤Á¤«¤±¤ë¡£²áµî¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¿È¤âÅà¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤òºÆ¸½¤·¡¢²ÈÂ²¤Ë¸ì¤êÊ¹¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤¿¤¤¤È´ê¤¦¡£¤À¤¬¤¤¤«¤ó¤»¤ó±é¤¸¤ë¤³¤È¤ËÁÇ¿Í¤À¤«¤é¤¦¤Þ¤¯±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡È¼ã¤¤ÇÐÍ¥¡É¤Ï¥¥Ã¥×¥¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼ã¤¤º¢¤Î¥¥Ã¥×¥¹¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÃÂÀ¸¤·30Ç¯°Ê¾å¥í¥ó¥°¥é¥ó¤òÂ³¤±¡¢À¤³¦40Í¾¹ñ¤Ç¾å±é¤¬¹Ô¤ï¤ìÆüËÜ¤Ç¤âÇÐÍ¥¤òÂå¤¨¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ç¤Ë7²ó¡Êº£²ó8ÅÙ¤á¡Ë¤â¾å±é¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤Ç¡¢´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¶²ÉÝ¥¨¥ó¥¿¥á¤ò³Ú¤·¤á¤Ð¤¤¤¤¡£¥¥Ã¥×¥¹¤¬·Ð¸³¤·¤¿¶²ÉÝ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¼¡¼´ÑµÒ¤â¤½¤ì¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âé¸ïÌ£¤Ç¡¢¤É¤¤ê¡¢¤Ò¤ä¤ê¤È¤Ê¤ë²Õ½ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤¿¤Á¤À¡£¤Õ¤¿¤ê¼Çµï¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÙ·ÆÆþ¤ì¤Æ2»þ´Ö10Ê¬¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÇÐÍ¥¤Î¼ÂÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¾®Æ»¶ñ¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Ô¤¦¡£
¢¡¶ÛÄ¥´¶¤ò1ÉÃ¤âÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯2»þ´Ö10Ê¬¤ä¤ê¤¤ë¾¡Â¼¤È¸þ°æ
¾¡Â¼¤È¸þ°æ¤Ï¡¢·àÃæ·à¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë²áµî¤ÎÊª¸ì¤È¸½¼Â¤Î¡¢Æó½Å¹½Â¤¤ÎÀ¤³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ò1ÉÃ¤âÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯2»þ´Ö10Ê¬¤ä¤ê¤¤ë¡£Èà¤é¤¬Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤Î´Ö¹ç¤¤¤ò¾¯¤·¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤¿¤é¡¢Çä¤ê¤ÎÉÝ¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢´ÑµÒ¤¬¤Ï¡ª¤È¶±¡Ê¤Ò¤ë¡Ë¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î¤¢¤È¤Î¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤Í¾±¤¤â³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£½ÅÀÕ¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¾¯¿ôÀº±Ô¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Åª¡Ê¤Þ¤È¡Ë¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ò¼ÍÈ´¤¯½Ö´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¾¡Â¼À¯¿®¤ÏÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¿®Íê´¶¤Î¹â¤¤Ì¾Í¥¤Ç¤¢¤ê¡¢·àÃæ·à¤Î²¿Ìò¤«¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¸«¤»¤ë¡£¤³¤Î¥¥Ã¥×¥¹¤Ë±éµ»¤ò¶µ¤¨¤ëÌò³ä¤â¤¢¤ë¸þ°æ¤Ï¤µ¤¾¤«¤·¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï´¶¤¸¤µ¤»¤º½Í¡¹¡Ê¤·¤å¤¯¤·¤å¤¯¡Ë¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¸þ°æ±é¤¸¤ë¡È¼ã¤¤ÇÐÍ¥¡É¤Ë¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤Ê¤«¤éÄ¹Âæ»ì¤¬¤¢¤ë¡£¸þ°æ¤ÎÀ¼¤Ï¤Ò¤¸¤ç¤¦¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤òÉñÂæ¤Ç²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¡£²»³Ú¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤·¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¯Ê¹¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃ±¸ì¤Î°ÕÌ£¤ò´ÑµÒ¤ÎÆ¬¤Ë¼êÅÏ¤¹¤è¤¦¤Ç¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥¥Ã¥×¥¹¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤¹¤ë¤È¤¤â¤µ¤Û¤É¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÏÃ¤·Êý¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÀèÀ¸¤¬¤¤¤¿¤é¶µ¤¨¾å¼ê¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¡£
¢¡¸þ°æÍý¡¢¼Â¤Ï¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê
¡Ø¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸þ°æÍý¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±éºî¤Î°õ¾Ý¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°Õ³°¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤â¤¢¤ì¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂÄ¾¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò³Î¤«¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¸þ°æ¤È¾¡Â¼¤ËÉ®¼Ô¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¡¢¾¡Â¼¤¬¸þ°æ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤¦É¾¤·¤¿¡£¡È¥¤¥±¥¤¥±¤ÇÅÀ¼è¤ê²°¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¡Ê¥Ñ¥¹¤Î¤Ä¤Ê¤®Êý¡Ë¤Î¤·¤«¤¿¤È¤«¤â¤¦¤Þ¤¤¡£¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¸å¤í¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤Þ¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼Çµï¤â¤¦¤Þ¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«ÏÀ¤Ç¤¹¡£¡É¡ÊSPICE¡Ö¡Ø¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Á¹õ¤¤Éþ¤Î½÷¡Á¡Ù¤Ï´ÑµÒÂÎ¸³·¿¤ÎºîÉÊ¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¾¡Â¼À¯¿®¤È¸þ°æÍý¤¬¸ø±é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡×¤è¤ê¡Ë¡£
¢¡¸þ°æÍý¤È¾¡Â¼À¯¿®¡¢ÇÐÍ¥¤Î¼ÂÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤Õ¤¿¤ê¼Çµï
¸þ°æÍý¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥Ñ¥ë¥³¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿²øÃÌ¤á¤¤¤¿Êª¸ì¤À¡£
¸þ°æ±é¤¸¤ë¡È¼ã¤¤ÇÐÍ¥¡É¤Î¤â¤È¤ËË¬¤Í¤Æ¤¤¿ÊÛ¸î»Î¥¥Ã¥×¥¹¡Ê¾¡Â¼À¯¿®¡Ë¤¬ÁêÃÌ¤´¤È¤ò¤â¤Á¤«¤±¤ë¡£²áµî¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¿È¤âÅà¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤òºÆ¸½¤·¡¢²ÈÂ²¤Ë¸ì¤êÊ¹¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤¿¤¤¤È´ê¤¦¡£¤À¤¬¤¤¤«¤ó¤»¤ó±é¤¸¤ë¤³¤È¤ËÁÇ¿Í¤À¤«¤é¤¦¤Þ¤¯±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡È¼ã¤¤ÇÐÍ¥¡É¤Ï¥¥Ã¥×¥¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼ã¤¤º¢¤Î¥¥Ã¥×¥¹¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤¿¤Á¤À¡£¤Õ¤¿¤ê¼Çµï¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÙ·ÆÆþ¤ì¤Æ2»þ´Ö10Ê¬¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÇÐÍ¥¤Î¼ÂÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¾®Æ»¶ñ¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Ô¤¦¡£
¢¡¶ÛÄ¥´¶¤ò1ÉÃ¤âÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯2»þ´Ö10Ê¬¤ä¤ê¤¤ë¾¡Â¼¤È¸þ°æ
¾¡Â¼¤È¸þ°æ¤Ï¡¢·àÃæ·à¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë²áµî¤ÎÊª¸ì¤È¸½¼Â¤Î¡¢Æó½Å¹½Â¤¤ÎÀ¤³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ò1ÉÃ¤âÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯2»þ´Ö10Ê¬¤ä¤ê¤¤ë¡£Èà¤é¤¬Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤Î´Ö¹ç¤¤¤ò¾¯¤·¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤¿¤é¡¢Çä¤ê¤ÎÉÝ¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢´ÑµÒ¤¬¤Ï¡ª¤È¶±¡Ê¤Ò¤ë¡Ë¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î¤¢¤È¤Î¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤Í¾±¤¤â³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£½ÅÀÕ¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¾¯¿ôÀº±Ô¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Åª¡Ê¤Þ¤È¡Ë¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ò¼ÍÈ´¤¯½Ö´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¾¡Â¼À¯¿®¤ÏÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¿®Íê´¶¤Î¹â¤¤Ì¾Í¥¤Ç¤¢¤ê¡¢·àÃæ·à¤Î²¿Ìò¤«¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¸«¤»¤ë¡£¤³¤Î¥¥Ã¥×¥¹¤Ë±éµ»¤ò¶µ¤¨¤ëÌò³ä¤â¤¢¤ë¸þ°æ¤Ï¤µ¤¾¤«¤·¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï´¶¤¸¤µ¤»¤º½Í¡¹¡Ê¤·¤å¤¯¤·¤å¤¯¡Ë¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¸þ°æ±é¤¸¤ë¡È¼ã¤¤ÇÐÍ¥¡É¤Ë¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤Ê¤«¤éÄ¹Âæ»ì¤¬¤¢¤ë¡£¸þ°æ¤ÎÀ¼¤Ï¤Ò¤¸¤ç¤¦¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤òÉñÂæ¤Ç²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¡£²»³Ú¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤·¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¯Ê¹¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃ±¸ì¤Î°ÕÌ£¤ò´ÑµÒ¤ÎÆ¬¤Ë¼êÅÏ¤¹¤è¤¦¤Ç¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥¥Ã¥×¥¹¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤¹¤ë¤È¤¤â¤µ¤Û¤É¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÏÃ¤·Êý¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÀèÀ¸¤¬¤¤¤¿¤é¶µ¤¨¾å¼ê¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¡£
¢¡¸þ°æÍý¡¢¼Â¤Ï¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê
¡Ø¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸þ°æÍý¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±éºî¤Î°õ¾Ý¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°Õ³°¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤â¤¢¤ì¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂÄ¾¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò³Î¤«¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¸þ°æ¤È¾¡Â¼¤ËÉ®¼Ô¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¡¢¾¡Â¼¤¬¸þ°æ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤¦É¾¤·¤¿¡£¡È¥¤¥±¥¤¥±¤ÇÅÀ¼è¤ê²°¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¡Ê¥Ñ¥¹¤Î¤Ä¤Ê¤®Êý¡Ë¤Î¤·¤«¤¿¤È¤«¤â¤¦¤Þ¤¤¡£¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¸å¤í¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤Þ¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼Çµï¤â¤¦¤Þ¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«ÏÀ¤Ç¤¹¡£¡É¡ÊSPICE¡Ö¡Ø¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Á¹õ¤¤Éþ¤Î½÷¡Á¡Ù¤Ï´ÑµÒÂÎ¸³·¿¤ÎºîÉÊ¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¾¡Â¼À¯¿®¤È¸þ°æÍý¤¬¸ø±é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡×¤è¤ê¡Ë¡£