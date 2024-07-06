ºå¿À¡¦¿¹²¼¤¬½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡¡¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ç£³»î¹çÏ¢Â³¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á
¡¡ºå¿À¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡¢ÅçËÜ¹ÀÌéÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£¶Æü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£·£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£³£²¡¢£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£°ÂÇÅÀ¡£ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Î¤¿¤á£³Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤«¤é£³»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¶·î£±£¹Æü¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤éÌó£±»þ´Ö¤ÎÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤Ï¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë»²²Ã¡£±¦Íã¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»°ÎÝ¤Ç¤â¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤ÏºÇ½ªÁÈ¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤¤Ä´À°¡££²·³¤Ç¤ÎÄ´À°¤¬·è¤Þ¤ê¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅçËÜ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£²£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£²¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¹£µ¡££´Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÅÀ¤ÎÈ¬²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤â¡¢°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ê¤É¤Ç£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¹ßÈÄ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¾¡¤Á±Û¤µ¤ìÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆµÚÀî²íµ®Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡¢À¾½ãÌðÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£