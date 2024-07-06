¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤Î²Ä°¦¤µ¾Ð¡×16ºÐº¸ÏÓ¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Ò¤é¤êÅêµåÈäÏª¤âÄÁ¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¥É¥¢¥éÇú¾Ð
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤¬¡¢»î¹çÁ°¤ËÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ù±º±ÑÎø¡Ê¤¨¤ì¤ó¡Ë¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ù±º¤Ï°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Îº¸Åê¤²¤Î16ºÐ¡£°áÁõ¤Î¾å¤Ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Îà¥É¥éÎøá¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò±©¿¥¤ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢Åêµå¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¬ÆÍÁ³º¸¼ê¤òµó¤²¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¥É¥¢¥é¤â¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤È¤Ã¤¿¸å¡¢»³¤Ê¤ê¤Î¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿ù±º¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¡Ö¿ù±º±ÑÎø¤µ¤ó¤Î¤ä¤é¤«¤·¤Ë¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥É¥¢¥é¾Ð¡×¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤Î²Ä°¦¤µ¾Ð¡×¡Ö»Ïµå¼°¤Î»Ò¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¡¼¡×¡Ö±ÑÎø·Ý¿Í²á¤®¤ÆºÇ¹â¤ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£