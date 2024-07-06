ºå¿À¤¬¿¹²¼æÆÂÀ¤òËõ¾Ã¡¡7·î¤Ï6ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢µÚÀî¤ÈÀ¾½ã¤¬¾º³Ê¡Ä6Æü¤Î¸ø¼¨
¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï²ÅÌï¿¿¤òÅÐÏ¿
¡¡6Æü¤Î¥×¥íÌîµå¸ø¼¨¤Ç¡¢ºå¿À¤Ï¿¹²¼æÆÂÀæÆÂÀ³°Ìî¼ê¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£2Æü¤Î¹ÅçÀï°ÊÍè¡¢3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü5Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤Ï±äÄ¹10²ó¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç³°Ìî¼éÈ÷¤Ë½¢¤¯¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î¿¹²¼¤Ïº£µ¨73»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.232¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£7·î¤Ï6ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç23»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ëÅçËÜ¹ÀÌéÅê¼ê¤âËõ¾Ã¤È¤Ê¤ê¡¢µÚÀî²íµ®Åê¼ê¤ÈÀ¾½ãÌðÅê¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¾®ÀîÂÙ¹°Åê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¡¢²ÅÌï¿¿¿·ÌéÅê¼ê¤òÅÐÏ¿¡£DeNA¤ÏÎÓÂö¿¿ÆâÌî¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Æ¿¹Í£ÅÍÅê¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë