¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¡¡°û¤ß¤¹¤®¤Æ¡Ä¡Ö¡È¤Ü¤¨¤ó¡É¤ÎÁ°¤Ç¿²¤Æ¤¿¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥Ê¥¤¥Ä¡Ö¤Û¤Î¤«¤µ¤óÂç²òÊü¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê31¡Ë¤Î¼ÂËå¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¡Ê27¡Ë¤¬6Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Î°û¤ß¤¹¤®¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤Î¤ª¼ò¹¥¤¤À¤ÈÏÃ¤¹¤¿¤±¤¦¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×È¹ÀëÇ·¤«¤é¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤È¤«¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¡ÖÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£Âç¹¥¤¡£Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤¿¤À°û¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È°û¤ßÊý¤òÈäÏª¤·¡¢µ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿ÀÎ¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤¬Â¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°û¤ß¤¹¤®¤Æ¼ºÇÔ¤È¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀ¨¤¤°û¤à¤ó¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÊì±à¤ÎÁ°¤Ç¿²¤Æ¤¿¤³¤È¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÄÃÕ±à¤ÎÁ°¤Ç°ìÌë¤òÌÀ¤«¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¹ðÇò¡£¡ÈÊì±à¡Ê¤Ü¤¨¤ó¡Ë¡É¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×¤Ï¡Ö¡ÈÊè±ñ¡É¡©Êè¡©½Ð¿È¤ÎÍÄÃÕ±à¤Î¤³¤È¡ÈÊì±à¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¡×¡Ö¤¤¤¤¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¤Û¤Î¤«¤µ¤ó¡Ê¤é¤·¤µ¡ËÂç²òÊü¡×¤È¡È¤Ü¤¨¤ó¡É°ã¤¤¤Ç¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£