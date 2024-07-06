¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¡G2¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡ÛÆ£¸¶ÊËÀ¸¤¬G2½é¾¡Íø¤Ç¿å¿Àº×¡¡¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î24ºÐ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤ÎG2¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡¡»ùÅç¤Î¤Þ¤¯¤ê¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤Ï5ÆüÌÜ¡£º£Àá¤¬G2½é»²Àï¤ÎÆ£¸¶ÊËÀ¸¡Ê¤¢¤ª¤¤¡¢24¡á²¬»³¡Ë¤¬2R¡¢¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ²÷¾¡¡£¸åÈ¾6R¤òÁö¤Ã¤¿¸å¤Ë¿å¿Àº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡²¬»³»ÙÉô¤ÎÀèÇÚ¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¿åÌÌ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÆ£¸¶¤Ï¡ÖºÇ½é¡Ê3ÆüÌÜ1R¡Ë¤Î¥¤¥ó¤ÇÆ¨¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ï¡Ê1Ãå¤ò¡Ë¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÏ¸µ¤ÇÀáÌÜ¤ÎÇòÀ±¤ò¾þ¤ê¡¢´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£3·î¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½éV¤ò·è¤á¡¢6·î¤Î»ùÅç¤ÇÃÏ¸µ½éV¡£7·î¤«¤é½é¤ÎA1¾º³Ê¤ÈÃå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë²¬»³´üÂÔ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÌö¿Ê¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£