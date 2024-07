28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)で対戦する朝倉未来と平本蓮が4日、都内で行われたファンイベント『FACE OFF』に登壇し、3月の対戦決定会見以来、4ヶ月ぶりに対面を果たした。MMAの試合はちょうど1年前の『超RIZIN.2』のヴガール・ケラモフ戦以来となる朝倉は、平本に対して「4年くらいやり合っているから、今さら言うこともない。去年は情けない姿を見せてしまったので、今年は俺の大復活」と、平本戦ではなく“自身の復帰戦”であると強調。

この試合に向けて「今までで一番格闘技に向き合ってきたんで、マジで自信しかないです」と語り、「俺はクレベルとか鈴木千裕にも全然勝てると思ってる。そのへんのストーリーも見せたいと思います。楽しみにしていてください」と集まった大勢のファンの前で宣言した。3月の会見では、朝倉が「平本に負けたら引退しますよ」と宣言すると、すかさず平本も「俺も朝倉未来なんかに負けたら引退しますよ」とかぶせ、お互いに引退をかけた一戦となった。しかし、この日のイベントで平本は「引退なんてするわけないでしょ」と引退宣言を撤回。朝倉にも「お前も簡単に引退するなって感じです」と撤回を呼びかけた。一方の朝倉は「俺が負けたら必ず引退します」と改めて明言し、「100%勝ちます」と自信をみなぎらせた。なお、ABEMAでは朝倉と平本に密着したドキュメンタリー番組を20日夜9時より独占無料放送する。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・RIZINスタンディングバウト 69kgマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整