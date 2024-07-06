À¤³¦Åª¤Ê¡ÈÁªµó¥¤¥ä¡¼¡É Æü¡¦ÊÆ¡¦±Ñ¡¦Ê©¤ÇÊ¹¤¯ ¤¤¤Þµá¤á¤ë¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼Áü¡×¤Ï¡©³Æ¹ñ¤Ç°ã¤¤Á¯ÌÀ¤Ë¡Ä ÆüËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤¤é¤á¡×¤â¡Únews23¡Û
º£Ç¯¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÃíÌÜ¤ÎÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÁªµó¥¤¥ä¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬µá¤á¤ë¥ê¡¼¥À¡¼Áü¤Ï?¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦ÆüËÜ¤Î4¤«¹ñ¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀ¤³¦Åª¤Ê¡ÈÁªµó¥¤¥ä¡¼¡É Æü¡¦ÊÆ¡¦±Ñ¡¦Ê©¤ÇÊ¹¤¯ ¤¤¤Þµá¤á¤ë¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼Áü¡×¤Ï¡©³Æ¹ñ¤Ç°ã¤¤Á¯ÌÀ¤Ë¡Ä ÆüËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤¤é¤á¡×¤â¡Únews23¡Û
¡Ö¤´¤ß¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥¤¥®¥ê¥¹¡¦ÃËÀ
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ÐºÑ¤Ï½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ¤òÃæ¿´¤Ë¤¹¤¨¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Ë¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤ò²Ô¤°µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¡¢²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¡¢·ÐºÑÅª¤ËÈá»´¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¤¥®¥ê¥¹¡¦½÷À
¡Ö¶¦´¶ÎÏ¡£¹ñÌ±¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¹ñÌ±¤ÎÎ©¾ì¤ÇÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÉÏ¤·¤¤²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¹ñÌ±¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¯¼£²È¤Ï¡Ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼º¶ÈÊÝ¸±¤â¤â¤é¤¨¤º¤Ë¡¢¤´¤ß¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
Q.¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤¤¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«?
¥¤¥®¥ê¥¹¡¦ÃËÀ
¡Ö¹ñºÝÅªÂç´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤Ê¤É¡¢²¿¤«Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¹ñºÝÅª¤Ê´ë¶È¤ò·Ð±Ä¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢°ì¹ñ¤Î°ÎÂç¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤ä¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥¤¥®¥ê¥¹¡¦ÃËÀ
¡Ö°Ò¸·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤é¤·¤¤°Ò¸·¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµÄ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤È¯¸À¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀ¯¼£²È¤Ï¡Ë¹ñÌ±¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
Q.¼¡¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤ÌäÂê¤Ï?
¥¤¥®¥ê¥¹¡¦ÃËÀ
¡ÖÀÇ¶â¤È¶µ°é¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤È¡¢Åð¤ß¤òÆ¯¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»¦¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ç¯ÇÛ¤ÎÀ¤Âå¤ò½Å»ë¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ¤Âå¤Ï50Ç¯¤âÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼ã¤¤À¤Âå¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢ËÍ¤é¤ò½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ËºÇ¤â·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ò¼é¤ë¤³¤È¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦ÃËÀ
¡Öº£¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ËºÇ¤â·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áªµó´ü´ÖÃæ¤ÎÈ¯¸À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹ÔÆ°¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÅöÁª¤·¤¿ÅÓÃ¼¤Ë°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¡¢¤³¤³²¿Ç¯¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Ïº£¡¢³Î¤«¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿Í¡¹¤¬ËÜÅö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦½÷À
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÀµÄ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÁªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¿¼Â¤µ¤ò»ý¤Á¡¢ÉÙ¤ÎÊ¬ÇÛ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦ÃËÀ
¡Ö¹ñÆâ¤ÎÌäÂê¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦ÃËÀ
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÃÏ¸µ¤ä¹ñÆâ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£80%¤òÍ¸¢¼Ô¤ä¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÃíÎÏ¤·¡¢20%¤ò³°¤Ë¸þ¤±¤ëÄøÅÙ¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿´¤Î¹¤¤¿Í¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢¼Ò²ñ¤Ï²º¤ä¤«¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²á·ã¤Ê¿Í¤ÏÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö·èÃÇÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀµÄ¾¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¤¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¦½÷À
¡Ö¡ÊÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÄêÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÇ¯Îð¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¼£²È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹Í¤¨Êý¤¬¸Å¤¤¤«¤é¡¢²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ÏÊÑ¤ï¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¦½÷À
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤±¤ë¿Í¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¯¤Æ·Ð¸³¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤Ê¤é¤Ð´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¦½÷À
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢ºÇ½é¤ÏÌ¤·Ð¸³¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤«¤é¤¹¤´¤¯Í¥¤ì¤¿»ØÆ³¼Ô¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤»ØÆ³¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢·Ð¸³¤âÀÑ¤á¤Þ¤»¤ó¡×
Q.¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤»ñ¼Á¤È¤Ï?
¥¢¥á¥ê¥«¡¦ÃËÀ
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¿À¤ò°Ú¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤è¤ê¤â¿ò¹â¤Ê²¿¤«¤ò¿®¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤«¤é»×¤¤¤ä¤ê¤ä°¦¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸øÊ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª¤Î¸«Êý¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÀäÂÐÅª¸¢ÎÏ¤Û¤ÉÉåÇÔ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸¢ÎÏ¤ò°®¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¿ÀÍÍ¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤ÁêÃÌÁê¼ê¤ò¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤ËÃÖ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¦½÷À
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¸þ¤Ø¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ºî¤ê¤ä¿Í¡¹¤ÎÃÄ·ë¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¦ÃËÀ
¡Ö·èÃÇÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀµÄ¾¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¤¡£¡ÊQ.¤Ê¤¼?¡ËÀµÄ¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢·èÃÇÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¦ÃËÀ
¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ê¹ñ¤òºî¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÐ¸«¤ò»ý¤¿¤º¤ËÁ´¤Æ¤ÎÀ¯ÅÞ¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤¬²¿¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÍý²ò¤·¡¢¹ç°Õ¤Ç¤¤ëÂÅ¶¨ÅÀ¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ¯¼£²È¤ä»ØÆ³¼Ô¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜ¡¦70ÂåÃËÀ
Q.¥È¥Ã¥×¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤È¤·¤¿¤é?
¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢¤¤¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¼ã¤¯¤Æ¤âÇ¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀ¯¼£¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢»ÔÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÆüËÜ¡¦20Âå½÷À
¡Ö²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ÏÁ´Á³¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼êÅö¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¡×
ÆüËÜ¡¦50Âå½÷À¤È30Âå½÷À¤Î¿Æ»Ò
¡Ö¡ÊÊì¡ËÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÇ¯´ó¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ã¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡×
¡Ö¡ÊÌ¼¡ËÎÉ¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¡Ö¡ÊÊì¡Ë30Âå¡¢40Âå¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤âÎÉ¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×
ÆüËÜ¡¦30ÂåÃËÀ
¡Ö¤¢¤ó¤Þ´üÂÔ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£½÷À¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¤·¡£ÇÉÈ¶¤¬¤Ê¤¤¡£ÂçÀª¤¬¶¯¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¡¦20ÂåÃËÀ
¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£Î¢¶âÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¡¢¤Á¤ã¤ó¤È³«¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿®Íê¤Ç¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Íß¤·¤¤¡×
ÆüËÜ¡¦»¨»ï¤Ê¤É¤òÇä¤ëÃËÀ
¡Ö¤³¤³¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ï14¡¢15Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï½ÂÃ«¤Î³¹¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¿Í¤ÎÄË¤ß¤¬Ê¬¤«¤ë¿Í¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð½÷À¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊQ.¤Ê¤¼?¡ËÃË¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡£À¤¤ÎÃæ¡¢ÃËÀ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½÷À¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¡¦10Âå½÷À¤È20Âå½÷À
¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÊÌ¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ò1¿Í¤Ë¹Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð20Âå¡¢30Âå¤Î¥È¥Ã¥×¡¢40Âå¡¢50Âå¤Î¥È¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤ì¤Ð¡¢Ç¯Âå¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤ò¤¦¤Þ¤¯½¦¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
ÍýÁÛ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Áü¡¢³Æ¹ñ¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ë¡ÄÆüËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤¤é¤á¡×¤â
¾åÂ¼ºÌ»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
³Æ¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Áü¤ò¼èºà¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÆÃÇÉ°÷¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¢¥á¥ê¥«¡ÊNY»Ù¶É¡¡Âç¶¶½ã µ¼Ô¡Ë
¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ³Î¤Ê¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼Áü¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡ü¥¤¥®¥ê¥¹¡Ê¥í¥ó¥É¥ó»Ù¶É¡¡¾ëÅçÌ¤Íè µ¼Ô¡Ë
¡Ö¡È»ÔÌ±¤ÎÊë¤é¤·¡É¤Ø¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤ÎÂ¿¤µ¡×
¡ü¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê¥Ñ¥ê»Ù¶É¡¡ÉÙ±Ê¹â»Ë µ¼Ô¡Ë
¡ÖÈ¯¸À¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ø¤Î³éË¾¡×
¡üÆüËÜ¡Ê²£»³ºÚÊæ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¡Ö´üÂÔ´¶¤ÎÇö¤µ¡¢¤¢¤¤é¤á¡¢¡Ø¼ã¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¡Ù¤òµá¤á¤ëÀ¼¡×
¾åÂ¼ºÌ»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»ä¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Ëµá¤á¤¿¤¤¤Î¤Ï¿ä¿ÊÎÏ¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¶ì¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¾¯¤·¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÂ¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤Å¤é¤¤´Ä¶¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Áªµó¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´ÇÈÄ¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¡¢ÃÏÈ×¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ö¤Î¹â¤¤¸õÊä¼Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¯¼£¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÀ¤³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Áü¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¡×¤Ï
NEWS DIG¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡ØÀ¤³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Áü¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¡×¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q.¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤Ëµá¤á¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï?
¡ÖºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÊÑ³×·¿¡×¡Ä5.9%
¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¼ã¤¤¼¡À¤Âå·¿¡×¡Ä33.7%
¡Ö¸¢¸Â°Ü¾ù¤Ç¤¤ëÍ»ÏÂ·¿¡×¡Ä31.0%
¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ·¿¡×¡Ä20.7%
¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ä8.7%
¢¨7·î6Æü¸áÁ°0»þ16Ê¬»þÅÀ
¢¨Åý·×³ØÅª¼êË¡¤Ë´ð¤Å¤¯À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¨Æ°²èÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï6Æü¸áÁ°8»þ¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£