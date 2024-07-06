Ìô´ÝÍµ±Ñ¤ÎÄ¹½÷¡¦ÎèÈþ¡¢Êì¡¦ÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡ ¡Öthe best mom Love you¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌô´ÝÍµ±Ñ¤ÎÄ¹½÷¡¦Ìô´ÝÎèÈþ¤¬¡¢¸µ²Î¼ê¤ÎÊì¡¦ÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡£»°ÃË¡¦ºË¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌô´ÝÎèÈþ¤é¿Æ»Ò¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡1990Ç¯¡¢Ìô´ÝÍµ±Ñ¤È·ëº§¤·¤¿½¨Èþ¤µ¤ó¡£3ÃË2½÷¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎèÈþ¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢É×¤ÎÌô´Ý¤¬¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¡¢´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯7·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢ÎèÈþ¤¬Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖHappy early birthday the best mom Love you¡×¤È½ËÊ¡¡£½¨Èþ¤µ¤ó¤¬¥¤¥Á¥´¤ä¥Þ¥«¥í¥ó¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¤ò»ý¤Á¡¢»°ÃË¡¦ºË¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë½¨Èþ¤µ¤ó¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖThank you¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë