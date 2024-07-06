Ì£ÊýÀï¼Ö¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º!? ¸µ¥í·³Àï¼Ö¤¬¥í¥·¥¢¿ØÃÏ¤ò¹¶·â ÀÚ¤Ê¤¤±ÇÁü¤¬¸ø³«¤Ø
Æ±¤¸Ê¼´ïÂÎ·Ï¤À¤Èµ¯¤³¤ê¤¨¤ë¥Ï¥Ê¥·¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¼«Æ°Áõ¤Æ¤óÁõÃÖ¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¤Ï2024Ç¯7·î4Æü¡¢¼«·³¤ÎT-72Àï¼Ö¤¬¥í¥·¥¢·³¿ØÃÏ¤ò¹¶·â¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò±ÇÁü¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀï¼Ö¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤«¤éÀï¾ì¤Ë°ä´þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÆÀ°È÷¤·¡¢¼«·³¤ËÊÔÆþ¤·¤¿óÃ³Í¡Ê¤í¤«¤¯¡Ë¼ÖÎ¾¤È¤Î¤³¤È¡£ÀâÌÀ¤Ç¤â¡ÖÀïÍøÉÊT-72Àï¼Ö¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤ÎT-72Àï¼Ö¡Ê²èÁü¡§¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¡Ë¡£
¡¡T-72¤Ï50Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Ëµì¥½Ï¢¤¬³«È¯¤·¤¿Àï¼Ö¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ç¤â¿ôÅª¼çÎÏ¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯Á°Àþ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èæ³ÓÅªÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤âÂ¿¿ôóÃ³Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¼ÖÄ¹ÌÜÀþ¤Ç»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ë¤Åã¾åÌÌ¤Î¥Ï¥Ã¥Á¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤«¤é¼ÖÆâ¤Ø¤ÈÌÜÀþ¤ò°Ü¤¹ÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿T-72¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÊ¬Î¥ÁõÌô¡ÊÃÆ´Ý¤ÈÁõÌô¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎË¤ÃÆ¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¼«Æ°Áõ¤Æ¤óÁõÃÖ¤¬Æ°¤¯ÍÍ»Ò¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£