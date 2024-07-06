【MUSIC DAY】MC・櫻井翔の“あおり”に反響「キラキラしてる！」「久しぶり！」
嵐・櫻井翔が、6日放送の日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2024』（後3：00〜10：54／千葉・幕張メッセ）に総合司会として出演し、観客への“あおり”に反響が寄せられた。
【写真】STARTO勢やNumber_i、ミセス、HYBE勢ら出演アーティスト第1弾
羽鳥慎一アナウンサー、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、市來玲奈アナウンサーらMC陣が番組スタートを告げるも、櫻井はその場にいなかった。すると、ステージの後ろから観客の歓声とともに櫻井が登場。「声出す準備できてますか？」と呼びかけ「驚きと感動に満ちた楽曲を楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いいたします」とあいさつした。
嵐のライブなどではおなじみの櫻井の“あおり”に、視聴者からは「アイドル櫻井翔が詰まりすぎててかわいいかっこいい愛おしい」「翔くん、たまらない！」「翔くんのあおり、久しぶり！」「やっぱり翔くんのあおりが最高！」「翔くんがキラキラしてる！」「翔くんのあおり好き！」といった声が寄せられている。
同番組には、総勢60組を超えるアーティストが出演する。今年のテーマは「サプライズ」となっている。
【『THE MUSIC DAY 2024』タイムテーブル】
※時間ごとにアーティスト名は50音順に記載（メドレー・企画を除く）
■午後3時台
imase「NIGHT DANCER」
HY「366日（Official Duet ver.）」
＆TEAM「チンチャおかしい」
JO1視聴者投票企画「Love seeker」または「SuperCali」
NOA「COLORS」
美麗-Bi-ray-「Butterfly」
松本伊代＆AMAZONS「センチメンタル・ジャーニー（ハーモニーバージョン）」
▼会場まるごと縦断マイクリレーメドレー
DA PUMP「U.S.A.」
AKB48「ポニーテールとシュシュ」
timelesz「人生遊戯」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
▼愛され続ける名曲メドレー
石井明美「CHA-CHA-CHA」
MOON CHILD（ササキオサム）「ESCAPE」
風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真）「Remember」
■午後4時台
東京スカパラダイスオーケストラ×imase「一日花」
NEXZ「Ride the Vibe（Japanese Ver.）」
星街すいせい「ソワレ」
▼道頓堀サプライズライブ
高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」
■午後5時台
新しい学校のリーダーズ「Arigato」
XG「WOKE UP」
三代目J SOUL BROTHERS「BLAZE」
TUBE「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」
NiziU「RISE UP」
乃木坂46「おひとりさま天国」
三浦大知「能動」
milet「hanataba」
山下智久「Perfect Storm（feat.TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER）」
▼金沢ライブ
MISIA＆Rockon Social Club「傷だらけの王者」
藤井フミヤ×MISIA「夜明けのブレス」
■午後6時台
timelesz「Anthem」
DISH//「いつだってHIGH！」
TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We'll Never Change）」
NewJeans「Hype Boy」
▼道頓堀サプライズライブ
吉本新喜劇メンバー 「明日があるさ」
▼情熱爆発カーニバルメドレー
アンミカ「アンミカーニバル」
Da-iCE「スターマイン」
荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」
▼マツケンサンバフラッシュモブ企画
松平健「マツケンサンバII」
■午後7時台
ILLIT「Magnetic」
宇徳敬子（Mi-Ke）「想い出の九十九里浜」
KAT-TUN「ハルカナ約束」
THE ALFEE「星空のディスタンス」
SUPER EIGHT「Eighdays」
HANNI（NewJeans）「青い珊瑚礁」
BE:FIRST「Masterplan」
ゆず「栄光の架橋」「ビューティフル」
▼サプライズ対談
櫻井翔×ビリー・アイリッシュ×YOASOBI
■午後8時台
XG「SHOOTING STAR」
King ＆ Prince「halfmoon」
Snow Man「君は僕のもの」
NewJeans「How Sweet」
MY FIRST STORY×HYDE「夢幻」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
LE SSERAFIM「Smart」
▼道頓堀サプライズライブ
なにわ男子 「 I Wish 」「 Alpha 」
▼世界的ラップソングトリビュートコラボメドレー
ELLY（三代目J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）「Lose Yourself」
MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Finesse（Remix）Feat. Cardi B」
ELLY、田中樹、RYOKI、MAYUKA、RIMA「Pump It」
■午後9時台
新しい学校のリーダーズ×イモトアヤコ「オトナブルー」
aespa「Supernova」
SixTONES「GONG」
SEKAI NO OWARI「Romantic」
高橋海人（King ＆ Prince※高＝はしごだか）×SOTA（BE:FIRST）×KAITA“エモーショナルズ”「ichiban〜Boom Boom Back〜How Low」
Number_i「SQUARE_ONE」「BON」
HYEIN（NewJeans）「プラスティック・ラヴ」
ポルノグラフィティ「解放区」「アゲハ蝶」
渡辺翔太（Snow Man）×HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）「ベテルギウス」
▼金沢ライブ
GLAY×MISIA「YOUR SONG feat.MISIA」
■午後10時台
aiko「相思相愛」
吉川晃司「Over The Rainbow」「KISSに撃たれて眠りたい」
MAX
渡辺美里
▼歌おう！私を変えた曲コーナー
NiziU （MIIHI＆NINA）「SWEET 19 BLUES」
加藤清史郎「瞳をとじて」
亀梨和也（KAT-TUN）「Progress」
▼金沢ライブ
MISIA
【写真】STARTO勢やNumber_i、ミセス、HYBE勢ら出演アーティスト第1弾
羽鳥慎一アナウンサー、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、市來玲奈アナウンサーらMC陣が番組スタートを告げるも、櫻井はその場にいなかった。すると、ステージの後ろから観客の歓声とともに櫻井が登場。「声出す準備できてますか？」と呼びかけ「驚きと感動に満ちた楽曲を楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いいたします」とあいさつした。
同番組には、総勢60組を超えるアーティストが出演する。今年のテーマは「サプライズ」となっている。
【『THE MUSIC DAY 2024』タイムテーブル】
※時間ごとにアーティスト名は50音順に記載（メドレー・企画を除く）
■午後3時台
imase「NIGHT DANCER」
HY「366日（Official Duet ver.）」
＆TEAM「チンチャおかしい」
JO1視聴者投票企画「Love seeker」または「SuperCali」
NOA「COLORS」
美麗-Bi-ray-「Butterfly」
松本伊代＆AMAZONS「センチメンタル・ジャーニー（ハーモニーバージョン）」
▼会場まるごと縦断マイクリレーメドレー
DA PUMP「U.S.A.」
AKB48「ポニーテールとシュシュ」
timelesz「人生遊戯」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
▼愛され続ける名曲メドレー
石井明美「CHA-CHA-CHA」
MOON CHILD（ササキオサム）「ESCAPE」
風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真）「Remember」
■午後4時台
東京スカパラダイスオーケストラ×imase「一日花」
NEXZ「Ride the Vibe（Japanese Ver.）」
星街すいせい「ソワレ」
▼道頓堀サプライズライブ
高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」
■午後5時台
新しい学校のリーダーズ「Arigato」
XG「WOKE UP」
三代目J SOUL BROTHERS「BLAZE」
TUBE「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」
NiziU「RISE UP」
乃木坂46「おひとりさま天国」
三浦大知「能動」
milet「hanataba」
山下智久「Perfect Storm（feat.TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER）」
▼金沢ライブ
MISIA＆Rockon Social Club「傷だらけの王者」
藤井フミヤ×MISIA「夜明けのブレス」
■午後6時台
timelesz「Anthem」
DISH//「いつだってHIGH！」
TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We'll Never Change）」
NewJeans「Hype Boy」
▼道頓堀サプライズライブ
吉本新喜劇メンバー 「明日があるさ」
▼情熱爆発カーニバルメドレー
アンミカ「アンミカーニバル」
Da-iCE「スターマイン」
荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」
▼マツケンサンバフラッシュモブ企画
松平健「マツケンサンバII」
■午後7時台
ILLIT「Magnetic」
宇徳敬子（Mi-Ke）「想い出の九十九里浜」
KAT-TUN「ハルカナ約束」
THE ALFEE「星空のディスタンス」
SUPER EIGHT「Eighdays」
HANNI（NewJeans）「青い珊瑚礁」
BE:FIRST「Masterplan」
ゆず「栄光の架橋」「ビューティフル」
▼サプライズ対談
櫻井翔×ビリー・アイリッシュ×YOASOBI
■午後8時台
XG「SHOOTING STAR」
King ＆ Prince「halfmoon」
Snow Man「君は僕のもの」
NewJeans「How Sweet」
MY FIRST STORY×HYDE「夢幻」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
LE SSERAFIM「Smart」
▼道頓堀サプライズライブ
なにわ男子 「 I Wish 」「 Alpha 」
▼世界的ラップソングトリビュートコラボメドレー
ELLY（三代目J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）「Lose Yourself」
MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Finesse（Remix）Feat. Cardi B」
ELLY、田中樹、RYOKI、MAYUKA、RIMA「Pump It」
■午後9時台
新しい学校のリーダーズ×イモトアヤコ「オトナブルー」
aespa「Supernova」
SixTONES「GONG」
SEKAI NO OWARI「Romantic」
高橋海人（King ＆ Prince※高＝はしごだか）×SOTA（BE:FIRST）×KAITA“エモーショナルズ”「ichiban〜Boom Boom Back〜How Low」
Number_i「SQUARE_ONE」「BON」
HYEIN（NewJeans）「プラスティック・ラヴ」
ポルノグラフィティ「解放区」「アゲハ蝶」
渡辺翔太（Snow Man）×HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）「ベテルギウス」
▼金沢ライブ
GLAY×MISIA「YOUR SONG feat.MISIA」
■午後10時台
aiko「相思相愛」
吉川晃司「Over The Rainbow」「KISSに撃たれて眠りたい」
MAX
渡辺美里
▼歌おう！私を変えた曲コーナー
NiziU （MIIHI＆NINA）「SWEET 19 BLUES」
加藤清史郎「瞳をとじて」
亀梨和也（KAT-TUN）「Progress」
▼金沢ライブ
MISIA