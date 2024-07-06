ÃæÆü¡¦ÈÄ»³¡¡°ÜÀÒ1¹æ¤È¤Ê¤ë±¦±Û¤¨¥½¥í¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥í2ËÜÌÜ¡¡¥×¥í1¹æ¤òÊü¤Ã¤¿Áê¼ê¤â¡Ä
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü¡½¹Åç¡Ê2024Ç¯7·î6Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÃæÆü¤ÎÈÄ»³¤¬1¡½0¤Î4²óÀèÆ¬¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¼«¿È6Ç¯¤Ö¤ê¤Î±¦±Û¤¨1¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥È2¡½0¤«¤é¤ÎÂçÀ¥ÎÉ¤ÎÄ¾µå¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢ÎµÅÞ¤¬ÂÔ¤Ä±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£ºòÇ¯¡¢ºå¿À¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢°éÀ®·ÀÌó¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿30ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤°ÜÀÒÂè1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ïºå¿À»þÂå¤Î18Ç¯5·î12Æü¤Î¹ÅçÀï¤ÇÊü¤Ã¤¿¥×¥í1¹æ¤â¡¢Áê¼ê¤ÏÂçÀ¥ÎÉ¡£¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤ÇÊü¤Ã¤¿2ËÜÎÝÂÇ¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆ±¤¸±¦ÏÓ¤«¤é¤È¤¤¤¦ÄÁ»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£