TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤±¤µ¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤ÎÌ÷¹ñÄÌ¤ê¤Ç¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¡Ê57¡Ë¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸áÁ°5»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¡¦¿·½É¤ÎÌ÷¹ñÄÌ¤ê¤Ç¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Î¼«±Ä¶È¡¦ÅÄÅçÀ®¿Í¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÄÅç¤µ¤ó¤Ï·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï°Õ¼±¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¸å¤ËÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÄÅç¤µ¤ó¤Î¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤¬±¦ÀÞ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤­¤¿¾èÍÑ¼Ö¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÄ°¤­¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£