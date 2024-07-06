¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¡ÖÅìÉÍµðÅê¼ê¡¡ÄÌ»»1000Åêµå²óÃ£À®µÇ°¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×
¡¡º£½µ¤Ï¡ÖÅìÉÍµðÅê¼ê¡¡ÄÌ»»1000Åêµå²óÃ£À®µÇ°¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß2,200±ß¡Ë¤ò3¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìÉÍµðÅê¼ê¤¬6·î27Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥ºÀï¤Ç¡¢ÄÌ»»1000Åêµå²ó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃ£À®¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡ÅìÉÍÅê¼ê¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Ö¤ò¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢²½¤·¤¿µÇ°¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Î¼õÃíÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï7·î16Æü¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ¡ª
¡¡±þÊç¤ÎÄùÀÚ¤Ï7·î12Æü¤ÎÀµ¸á¤Ç¤¹¡£±þÊç¤Ï¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ°ì²ó¤Þ¤Ç¡£Æó²óÌÜ°Ê¹ß¤Î±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯É½¤ÏÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¥ê¥ì¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤ò9·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡42.195km¥ê¥ì¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤ä20km¥ê¥ì¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤Û¤«¡¢ºòÇ¯Âç¹¥É¾¤Î¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¥ì¡¼¥¹¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»²²Ã¾Þ¤È¤·¤Æ¥Û¡¼¥¯¥¹¸ø¼°Àï¾·ÂÔ·ô¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡ª
¡¡²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤òÍ¶¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤°ìÆü¤ò²á¤´¤½¤¦¡ª¡¡
¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢¢
¡¡https://relay¡Ýfukuoka.jp/