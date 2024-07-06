¥·¥ã¡¼¥×¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Þ¥Û¡ÖAQUOS R9¡×¡¡¥é¥¤¥«´Æ½¤¥«¥á¥éÅëºÜ
¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖAQUOS R9¡×¤ò2024Ç¯7·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¹â¤¤½èÍýÀÇ½¡¢¥é¥¤¥«¥«¥á¥é´Æ½¤¤Î¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÇ÷ÎÏ¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¸À®AI¤¬Î±¼éÅÅ¤òÍ×Ìó¤·¤ÆÉ½¼¨
¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î»°Âð°ìÀ¸¤µ¤óÀßÎ©¤Î¡Ömiyake design¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Æ½¤¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡ÖSnapdragon 7+ Gen 3 Mobile Platform¡×¤È12GB¥á¥â¥ê¡¼¤òÅëºÜ¡£¥²¡¼¥à¤äÆ°²è¤Ê¤É¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ÎÂç¤¤¤¥¢¥×¥ê¤òÊ£¿ôµ¯Æ°¤µ¤»¤Æ¤â¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¡¢²÷Å¬¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
1/1.55¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤È¥é¥¤¥«¤Î¥ì¥ó¥º¡Ö¥Ø¥¯¥È¡¼¥ë¡×¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡£¸÷³Ø¼°¤Î¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ö¥ì¤ä¤¹¤¤Ìë´Ö¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ê¼Ì¿¿»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤À¡£Èï¼ÌÂÎ¤òÄÉÈø¤·Â³¤±¤ë¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÈ÷¤¨¤ë¡£ÇØÌÌ¤ËÌó5030Ëü²èÁÇ¡¦É¸½à¡¢Æ±¡¦¹³Ñ¤Î2´ã¥«¥á¥é¡¢Á°ÌÌ¤Ë¤âÌó5030Ëü²èÁÇ¥«¥á¥é¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò½é¤À¤È¤¤¤¦À¸À®AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤¬Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¤òÍ×Ìó¤·¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£Ï¿²»¤òºÆÀ¸¤»¤º¤ËÍÑ·ï¤ò°ìÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
ºÇÂç240Hz¶îÆ°¤ÎÌó6.5·¿¥Õ¥ëHD+¡Ê2340¡ß1080¥É¥Ã¥È¡ËPro IGZO OLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¡£ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï256GB¡£OS¤Ï¡ÖAndroid 14¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
IPX5/8ËÉ¿å¡¢IP6XËÉ¿Ð¡¢¡ÖMIL-STD-810G¡×½àµò¤ÎÂÑ¾×·âÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï5000mAh¡£¡Ö¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡×¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§¡£