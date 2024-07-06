µÈÅÄ¡¢¶å²ó¤ËÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¡áÂçÃ«¤Ï£¶ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¡½ÊÆÂç¥ê¡¼¥°
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»þ»ö¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï£µÆü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Ë£·ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ê£Ä£È¡Ë¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¶å²ó£²»à¤«¤éÆ±ÅÀ¤Î£³¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï±äÄ¹½½²ó¡¢£µ¡½£³¤Ç¾¡¤Ã¤Æ£µÏ¢¾¡¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ë£±ÈÖ£Ä£È¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢£µÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢£³»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤«¤é¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£¶ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£¸¡½£µ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë£´ÈÖ±¦Íã¤Ç½Ð¤Æ¡¢ÀèÀ©¤Î£±£²¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤Ï£µ¡½£±¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¡¡