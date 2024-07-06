¡Ú¹Åç¡ÛÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¡¡¡ÈÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡É¤Ï37²ó2/3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¡5·î31Æü°ÊÍè¤Î¼ºÅÀ¡¡ÃæÆü¤¬ÀèÀ©ÅÀ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü¡Ý¹Åç¡Ê6Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¹Åç¤ÎÀèÈ¯¤Ï4¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0.80¤ÎÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¡£5·î31Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Î2²ó¤«¤é35²ó1/3¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é²ó¡¢ÃæÆü4ÈÖºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç3µå»°¿¶¤Ç¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÌµ¼ºÅÀ¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯Ãæ¿´¤ÎÅêµå¤Ç¡¢½øÈ×¤Î2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·3²ó¤Ë¥Ô¥ó¥Á¡£1¥¢¥¦¥È¤«¤é9ÈÖÇßÄÅ¹¸ÂçÅê¼ê¡¢1ÈÖ²¬ÎÓÍ¦´õÁª¼ê¡¢2ÈÖÅÄÃæ´´ÌéÁª¼ê¤Ë3Ï¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¡¢1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¡£3ÈÖÊ¡±ÊÍµ´ðÁª¼ê¤Ëµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤¿¤ì¼ºÅÀ¡£Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¤Ï37²ó2/3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤³¤ÎµÏ¿¤ÏµåÃÄ2°Ì¤ÎµÏ¿¡£ÂçÃÝ´²¤µ¤ó¤¬»ý¤ÄµåÃÄµÏ¿¹¹¿·¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï3²ó¤ò½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÃæÆü¤¬1¡Ý0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¹Åç¤ÎÏ¢Â³¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¡Û
1°Ì ÂçÃÝ´² 43²ó¡Ê2009¡Ë
2°Ì ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ 37.2²ó ¡Ê2024¡Ë
3°Ì º£Â¼ÌÔ 34²ó¡Ê2012¡Ë