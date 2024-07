REBECCA¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖDaisy Chain¡×¡Ö¥¢¥·¥Ç¥±¥È¥Ð¥»¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「7年振りの新曲、そして全国ツアー、皆さんに会えることを楽しみにしています、一緒に楽しみましょう」(REBECCA)

REBECCAが、2017年の「恋に落ちたら」以来の7年ぶりの新曲となる「Daisy Chain」と「アシデケトバセ」を7月7日に配信リリース。

配信開始に先駆けて7月6日16時から放送されるニッポン放送『NOKKOのオカエリ ただいま。』で初オンエアされる。

配信開始日には全国の27スクリーンにて『REBECCAライヴ・フィルム「Dreams on 19900119 Reborn Edition-Return of Blond Saurus-」』が一夜限りで上映、ソニーミュージックの“大人向け”音楽エンタテインメントウェブサイト「otonano」の『ウェブマガジンotonano』7月号でREBECCA特集もスタートする。

そして、7月10日には1990年1月に日本武道館で行われたラストライブの模様を収めたライブ映像作品『Dreams on 19900119 Reborn Edition-Return of Blond Saurus-』も発売される。本作は、Blu-ray、DVDに加え、REBECCAとしては初となるUHD-BDでも発売される。

また、7月13日から全国ツアー『REBECCA NOSTALGIC NEW WORLD TOUR 2024』を開催することも決定している。

リリース情報

2024.07.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Daisy Chain」

2024.07.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アシデケトバセ」

2024.07.10 ON SALE

Blu-ray&DV『Dreams on 19900119 Reborn Edition-Return of Blond Saurus -』

ウェブマガジンotonano

https://otonanoweb.jp

REBECCA OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Rebecca/