ÊÉ´ó¤»¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¡ª¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó 100V·¿4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö100U7N¡×
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂç·¿¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2024Ç¯7·î¤Ë100V·¿¡Ö100U7N¡×¤ò¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó 100V·¿4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö100U7N¡×
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂç·¿¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2024Ç¯7·î¤Ë100V·¿¡Ö100U7N¡×¤ò¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¡£
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤Î100V·¿¥Æ¥ì¥Ó½Ð²ÙÂæ¿ôÂè1°Ì*1¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢¤³¤Î¡Ö100U7N¡×¤ÏÆüËÜ¤Î½»Âð´Ä¶¤Ë¹ÍÎ¸¤·¡¢·ÚÎÌ²½¤Ë¤è¤ëÊÉ´ó¤»¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤âÂÐ±þ*2¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÉô²°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤´¼«Âð¤ÇÂç²èÌÌ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢È¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¹ë²Ú¹ØÆþÆÃÅµ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö1 ¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×À¤³¦½Ð²ÙÂæ¿ô(OMEDIAÄ´¤Ù)
¡ö2 ÊÉ´ó¤»¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥ó¥É¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂÐ±þ°ìÍ÷¤ÇÂÐ±þµ¡¼ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä«ÆüÌÚºà²Ã¹©¡¡ÂÐ±þµ¡¼ï¡§WS-BL840
¢ã¾¦ÉÊÆÃÄ§¢ä
¢£¹â²è¼Á
1. ¥í¡¼¥«¥ë¥Ç¥£¥ß¥ó¥°Pro
Ä¾²¼·¿LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ò¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ËºÙ¤«¤¯Ê¬³ä¤·¤ÆÀ©¸æ¡£
ÌÀ¤ë¤¤ÉôÊ¬¤È°Å¤¤ÉôÊ¬¤Îº¹¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ÇÁü¤Î±ü¹Ô¤´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¹¿§°èÎÌ»Ò¥É¥Ã¥È
¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤òÎÌ»Ò¥É¥Ã¥È¤ÇÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¿§¤ò¼Â¸½¡£
½¾Íè¤Î±Õ¾½¤è¤ê¡¢ÆÃ¤ËÎÐ¤ÈÀÖ¤Î¿§É½¸½¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¹»ëÌî³Ñ¥Ñ¥Í¥ë
¥Ï¥¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ç¹â²è¼Á¤Ê¹»ëÌî³Ñ¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¡£
¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¿§¤¬êô¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹â²è¼Á¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
4. TVS¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤Î¿·³«È¯HI-VIEW¥¨¥ó¥¸¥óII
°µÅÝÅª¤Ë¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¤4K±ÇÁü¤ò¹âÂ®½èÍý¡£
¹¹¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹ºÇ¿·¤Î±ÇÁü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖHI-VIEW¥¨¥ó¥¸¥óII¡×¤òÅëºÜ¡£
ÃÏ¥Ç¥¸¡¿BS¡¿CS¡¢4KÊüÁ÷¡¢¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢AI¤¬Ç§¼±¤·¼«Æ°Åª¤ËºÇÅ¬¤Ê¹â²è¼Á¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
5. ¥Ð¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¥¤¥ºÀ©¸æ
¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹â²è¼Á½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡¢ÀººÙ´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤á¤é¤«±ÇÁü¤òºÆ¸½¡£
¥Í¥Ã¥ÈÆ°²èÆÃÍ¤Î¥Î¥¤¥º¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂç²èÌÌ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹â²è¼Á¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
6. ¥¯¥ê¥¢¥â¡¼¥·¥ç¥óPro
¥Õ¥ì¡¼¥àÊä´Ö¡õ3D¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¯¥ê¥¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ä¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤Ê¤ÉÆ°¤¤ÎÂ®¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â»ÄÁü´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¡¢ÇÜÂ®¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê±ÇÁü¤È¥¯¥ê¥¢¤Ê±ÇÁü¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹»þ´Ö´Ñ¤Æ¤âÌÜ¤¬Èè¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
7. ¥Õ¥ì¡¼¥à¥¸¥ã¥À¡¼Äã¸º
²èÌÌ¤ÎÆ°¤¤ä¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎÍÉ¤ì¤¬·ã¤·¤¤»þ¡¢Èï¼ÌÂÎ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÃµÃÎ¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎÍÉ¤ì¤òÄã¸º¤µ¤»¡¢¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Æ°²è¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
8. ÈþÈ©¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼Pro
ÇòÈô¤Ó¤ä¹õ¤Ä¤Ö¤ì¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¿§Ä´¤ò¤¤áºÙ¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤È©¤Î¼Á´¶¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»£±Æ´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ¼«Á³¤ËÇòÈô¤Ó¤·¤¿¿ÍÈ©¤âÈþ¤·¤¤¿§ºÌ¤Ç¼«Á³¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
9. ÍÍ¡¹¤ÊHDR¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ
4K±ÒÀ±ÊüÁ÷¡¢UltraHD¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤ä4K¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëºÇ¿·¤ÎHDRµ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¡£
¶Ã°ÛÅª¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿§¤Î³¬Ä´¤âÉ½¸½¤Ç¤¤ë¹âÉÊ°Ì¤ÊHDR±ÇÁü¤Ç¡¢À©ºî¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿±ÇÁü¤ò¤´²ÈÄí¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
10. ¤ª¤Þ¤«¥»¥ó¥µ¡¼Pro
Éô²°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ä¾ÈÌÀ¤Î¿§¤Ê¤É¤ò¥Æ¥ì¥ÓËÜÂÎ¤Î¤ª¤Þ¤«¥»¥ó¥µ¡¼Pro(´Ä¶¸÷¥»¥ó¥µ¡¼)¤¬´¶ÃÎ¤·¡¢¥ª¡¼¥ÈAI¤Î¼«Æ°²è¼ÁÄ´À°¤ËÈ¿±Ç¡£
Ãë¤âÌë¤â¡¢À²¤ì¤¿Æü¤âÆÞ¤ê¤ÎÆü¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Æ°¤ÇºÇÅ¬¤Ê²è¼Á¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñÅÅÎÏ¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°Å¤¤Éô²°¤Ç¤â¤â¤¦¾¯¤·ÌÀ¤ë¤¤²èÌÌ¤Ç´Ñ¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ê¤É¡¢ÌÀ¤ë¤µ¾ÜºÙÀßÄê¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹â²»¼Á
11. ½ÅÄã²»¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à
º¸±¦¥á¥¤¥ó¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿3¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¼ÂÍÑºÇÂç½ÐÎÏ40W¤ò¼Â¸½¡£
½ÅÄã²»¤ÈÎ×¾ì´¶¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
12. Dolby Atmos
Á°¸åº¸±¦¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹â¤µÊý¸þ¤Î²»É½¸½¤â²ÄÇ½¤Ê¡ÖDolby Atmos¡×¤ËÂÐ±þ¡£
Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÎ©ÂÎ¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁüÂÎ¸³¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
13. ¥ª¡¼¥È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à
ÈÖÁÈ¤È¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤ËÉÑÈË¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤Û¤É¤Î²»ÎÌº¹¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÇúÈ¯²»¤Ê¤É¤ÎÂç²»ÎÌ¤òÍÞ¤¨¤ë°ìÊý¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Òì¤¤ä¤µ¤µ¤ä¤¤òÅ¬ÅÙ¤ËÁýÉý¤·¡¢À½ºî¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤¹¤ë¸ú²Ì¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç°ÂÄê¤·¤¿²»ÎÌ¤ÇºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯ºÆÀ¸»þ¤Ç¤â²»ÎÌÄã²¼¤òÊä¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ÎÈÖÁÈ¥½¡¼¥¹¤È¤Î²»ÎÌº¹¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¡¼¥È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÏEilex Auto Volumeµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¡£
14. ¥¯¥ê¥¢²»À¼
¿Í¤ÎÀ¼¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ÆÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯ºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÀ¼¡×¤ò¶¯Ä´¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Ãæ¤Ë¡¢¸ú²Ì²»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤ÎÀ¼¤¬Ùæ¤ß¾Ã¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯¥ê¥¢²»À¼¤ÏEilex Prism Dialogueµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¡£
15. VIR¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼
¹â¤¤²»¤«¤éÄã¤¤²»¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î²»À¼ÂÓ°è¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÀ°¤¨¡¢¿Í¤ÎÀ¼¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î´Î¿´¤ÊÉôÊ¬¤Î²»¤Þ¤ÇåºÎï¤ÇÊ¹¤¤ä¤¹¤¯ÊäÀµ¤·¤Þ¤¹¡£
16. ¥µ¥¦¥ó¥É¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼
¥Ç¥¸¥¿¥ë°µ½Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿¼þÇÈ¿ô¼´¾å¤Î¼å¤¤¿®¹æ¤ò½¤ÉüÊä½þ¤¹¤ë»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¼Á¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
²»¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡¢ÌÀÎÆÅÙ¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò¸ú²ÌÅª¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥µ¥¦¥ó¥É¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÏEilex Focusµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¡£
¢£¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è
17. ¿Íµ¤¤Î¥Í¥Ã¥ÈÆ°²èÂÐ±þ¤ÎVIDAA OSÅëºÜ¡¢12¼Ò¤ÎÁªÂò¤¬¼ê´Ö¤Ê¤¯¤Ç¤¤ëVOD¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥¿¥ó
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñÆâ¿Íµ¤¤ÎÆ°²è¤Î»ëÄ°¤ËÂÐ±þ¤ÎVIDAA OSÅëºÜ¡£
¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤¬ÁÇÁá¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÁàºî¤ò¼Â¸½¡£
¸¡º÷¤Ê¤É¤ËÊØÍø¤Ê²»À¼Áàºî¤¬¤Ç¤¤ëVIDAA Voice¤âÅëºÜ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢12¼Ò¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡²¼¤¹¤ë¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÅ¸»¤¬¼«Æ°µ¯Æ°¤¹¤ëÏ¢Æ°µ¡Ç½¤âÂÐ±þ¡£
¢£¥²¡¼¥àµ¡Ç½
18. ¥²¡¼¥à¥â¡¼¥ÉPro¡õ¿·ÅëºÜ¡Ö¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¡×
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ËHDMI2.1¤òºÎÍÑ¡£
4K 144PÆþÎÏ¤ÎºÇ¿·¥²¡¼¥àµ¡¤Ç¤âÌó0.83ms¤ÎÄãÃÙ±ä¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥²¡¼¥à¥â¡¼¥ÉPro¡×¤ËÂÐ±þ¡£
¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤éÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÃÙ±ä¤¬¾¯¤Ê¤¯ÆÃ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤äFPS¡¢³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤Ê¤ÉÁá¤¤Æ°¤¤Î¥²¡¼¥à¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿·¤·¤¯ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¡¢HDR¡¢VRR¤Î¾õ¶·¤ò¿ï»þ³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²èÁü¤¬°Å¤¯¤Æ°ÅÉô¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤»þ¤Ê¤É¤â¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ä°ÅÉô¥¬¥ó¥Þ¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢FPS¥²¡¼¥à¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¾È½àÉ½¼¨¡×¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨4K/120Hz¡¦4K/144Hz¡¢1080p/120Hz¡¦1080p/144HzÆþÎÏ»þ¤Î±ÇÁüÃÙ±ä»þ´Ö¡£
±ÇÁü¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥²¡¼¥à¡×ÁªÂò»þ¡£
4K/120Hz¡¦4K/144Hz¡¦1080p/144HzÆþÎÏ¤ÏHDMIÆþÎÏÃ¼»Ò1¡¢2¤Î¤ßÂÐ±þ¡£
19. HDMI2.1ÂÐ±þ
HDMI2.1µ¬³Ê¤Î4K 144PÆþÎÏ¤ËÂÐ±þ¡£
¤Á¤é¤Ä¤¤ä¥«¥¯¥Ä¥¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ë¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥àµ¡¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆÄãÃÙ±ä¥â¡¼¥É¤È¹â²è¼Á¥â¡¼¥É¤ò¼«Æ°¤ÇÀÚ¤ê´¹¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨³°Éôµ¡´ï¤«¤é4K¤Î±ÇÁü¿®¹æ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥ÉHDMI(R)¥±¡¼¥Ö¥ë¤ä¥¦¥ë¥È¥é¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥ÉHDMI(R)¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
20. 144Hz VRR(²ÄÊÑ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È)
µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤È¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤È¤Î¥³¥ÞÍî¤Á¤äÆþÎÏÃÙ±ä¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤¹¤ë±ÇÁü¤Î¤Á¤é¤Ä¤¤ä¥«¥¯¥Ä¥¤ò·Ú¸º¤·¡¢ÉÁ²è¤º¤ì¤Î¤Ê¤¤³ê¤é¤«¤Ê±ÇÁü¤Ç¥²¡¼¥à¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ãVRR¿®¹æ¤ÎÆþÎÏÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¢¨¥²¡¼¥àµ¡¤«¤é½ÐÎÏ¤µ¤ì¤ëVRR¿®¹æ¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÎÏ¿®¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥²¡¼¥àµ¡Â¦¤ÎÀßÄê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö¼«Æ°¥²¡¼¥àµ¡´ïÀßÄê¡×¤¬¡Ö¥ª¡¼¥È¡×¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤³¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢³°ÉôÆþÎÏ¤È¤·¤ÆHDMI1¤Þ¤¿¤ÏHDMI2¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
21. ALLMÀßÄê
ÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ëÆþÎÏµ¡´ï¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢¼«Æ°Åª¤ËÄãÃÙ±ä¥â¡¼¥É¤ÎÀßÄê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖALLMÀßÄê¡×¤Ï¡¢HDMIÆþÎÏËè¤ËÀßÄê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨³Æµ¡Ç½¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨4K¤Î²èÁÇ¿ô¤Ï3,840¡ß2,160¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
22. AMD FreeSync Premium(TM)ÂÐ±þ
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È(fps)¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È(Hz)¤òÆ±´ü¤µ¤»¤Æ¡¢¥«¥¯¥Ä¥¤ä¥Æ¥£¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄã¸º¡£
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê±ÇÁü¤Ç²÷Å¬¤Ë¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ãAMD FreeSync(TM) Premium¿®¹æ¤ÎÆþÎÏÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¢¨¥²¡¼¥àµ¡¤«¤é½ÐÎÏ¤µ¤ì¤ëAMD FreeSync(TM) Premium¿®¹æ¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÎÏ¿®¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥²¡¼¥àµ¡Â¦¤ÎÀßÄê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö¼«Æ°¥²¡¼¥àµ¡´ïÀßÄê¡×¤¬¡Ö¥ª¡¼¥È¡×¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤³¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢³°ÉôÆþÎÏ¤È¤·¤ÆHDMI1¤Þ¤¿¤ÏHDMI2¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨AMDµÚ¤ÓFreeSync¥í¥´¤ÏAdvanced Micro Devices,Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£ÊØÍøµ¡Ç½
23. Anyview¥Û¡¼¥à¥µ¡¼¥Ð¡¼µ¡Ç½
1³¬¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎËÜµ¡¤ËÀÜÂ³¤·¤¿HDD(¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯)¤ÇÏ¿²è¤·¤¿ÈÖÁÈ¤òÊÌ¤ÎÉô²°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹À½ÂÐ±þ¥Æ¥ì¥Ó¡§2018Ç¯°Ê¹ß¤ÎÈÎÇä¥â¥Ç¥ë
¢¨¥Û¡¼¥à¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ¡Ç½¤ÏDTCP-IP¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¼ÒÀ½¥Æ¥ì¥Ó¤È¤ÎÀÜÂ³¤ÏÆ°ºîÊÝ¾Ú¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡´ï¤Ë¤ª¤±¤ëÆ°ºî¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÂ¦¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ï1Âæ¤Î¤ßÀÜÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
24. ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥§¥¢
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÂç²èÌÌ¤Ç¸«¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Apple AirPlay2ÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢AppleÀ½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤é¤Î²èÌÌ¥·¥§¥¢¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Anyview Castµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ÎAndroid(TM)¥Ç¥Ð¥¤¥¹µÚ¤ÓWindows OS¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¤Î²èÌÌ¥·¥§¥¢¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
iPhone¡õAndroid(TM)Î¾ÂÐ±þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ê¤É¤â¿´ÇÛÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤ÇÀÜÂ³¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÅ¾Á÷¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Anyview Cast¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÀÜÂ³¤¹¤ëµ¡´ï¤ÎMiracastÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨Apple AirPlay2¡¢Apple Home¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨AirPlay¡¢Apple Home¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
25. Bluetooth(R)ÂÐ±þ
²ÈÄí¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ê¤É¤òÀÜÂ³¤·¤ÆÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»À¼¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìë´Ö¤Î²»Ï³¤ì¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
26. Bluetooth(R)ÂÐ±þ¥ê¥â¥³¥ó
¥Æ¥ì¥Ó¤È¥ê¥â¥³¥ó¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¥ê¥â¥³¥óÁàºî¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Bluetooth¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤È¥Æ¥ì¥Ó¤òÌµÀþ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç²»À¼¤ò³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¡¢Bluetooth¿®¹æ¤Î¡ÖA2DP¡×¤È¤¤¤¦¡Ö²»À¼¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×(µ¬³Ê)¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀÜÂ³¤¹¤ëBluetooth(R)µ¡´ï¤ÎÁàºîÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤Ë¤Ê¤ëBluetooth(R)µ¡´ï¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Bluetooth(R)¤òÀÜÂ³¤·¤ÆËÜµ¡¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¤ªÇã¤¤µá¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Bluetooth(R)¤Î¥ï¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ª¤è¤Ó¥í¥´¤Ï¡¢Bluetooth SIG, Inc.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎBluetooth(R)ÂÐ±þµ¡´ï¤È¤ÎÀÜÂ³Æ°ºî¤òÊÝ¾Ú¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨A2DPÂÐ±þ¤ÎBluetooth¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤òÀÜÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Bluetooth¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ê²»À¼¤¬ÃÙ±ä¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±ÇÁü¤È²»À¼¤Ë¤º¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Bluetooth(R)ÄÌ¿®ÈÏ°Ï¤ÏºÇÂç10m¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÂÎ¡¢ÊÉ¡¢¶âÂ°¤Ê¤É¤Î¾ã³²Êª¤ÎÍÌµ¤äÅÅÇÈ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¸úÈÏ°Ï¤¬ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ç¤¤ë¤À¤±¾ã³²Êª¤¬¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ç»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
27. VIDAA OS
¤è¤¯»È¤¦¥¢¥×¥ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤ÎÊÂ¤ÓÂØ¤¨¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¡£
Prime Video¤äDisney+¤Ê¤É¤«¤é¤ª´«¤á¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥ê¥³¥á¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Ä¤¡£
¥¢¥×¥ê¤«¤éÇ¤°Õ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸¡º÷²ÄÇ½¡£
¢¨¸¡º÷ÂÐ¾Ý¤Î¥¢¥×¥ê¡§Disney+¡¢Prime Video¡¢YouTube¡¢Lemino¡¢U-NEXT¡¢Hulu
28. VIDAA Voice
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢²»ÎÌ¡¢ÆþÎÏÀÚÂØ¤¨¡¢Æ°²è¸¡º÷¡¢¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤Ê¤É¤òÀ¼¤ÇÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
29. ³°ÉÕ¤±HDDÂÐ±þ
»ÔÈÎ¤ÎUSB HDD¤òÀÜÂ³²ÄÇ½¡£
»ÔÈÎUSB HDD(¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯)¤ËÂÐ±þ¡£
Ï¿²è¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿·¤·¤¤¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ÊÏ¿²èÈÖÁÈ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÊÝ´É¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
30. Î¢ÈÖÁÈÏ¿²èÂÐ±þ
Î¢ÈÖÁÈ¤ò2ÈÖÁÈÆ±»þÏ¿²è¡£
½¾Íè¤ÎÃÏ¥Ç¥¸¡¿BS¡¿CS¤Î¤½¤ì¤¾¤ì3ÇÈ¤Ë3¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¤òÅëºÜ¡£
ÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°Ãæ¡¢ÃÏ¥Ç¥¸¡¿BS¡¿CS¤ÎÎ¢ÈÖÁÈ¤ò2ÈÖÁÈÆ±»þ¤ËÏ¿²è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
31. Ï¿²èÍ½Ìó¤â´ÊÃ±3¥¹¥Æ¥Ã¥×
¡¦¥ê¥â¥³¥ó¤ÎÈÖÁÈ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¡£
¡¦Ï¿²è¤·¤¿¤¤ÈÖÁÈ¤òÁª¤ó¤Ç·èÄê¤ò²¡¤¹¡£
¡¦Ï¿²èÍ½Ìó¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¡£
32. ¥Á¥ã¥×¥¿¡¼µ¡Ç½
Ï¿²èÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¤¤¥·¡¼¥ó¤«¤éºÆÀ¸¡£
Ï¿²èÈÖÁÈ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤ò¼«Æ°ÅªÈ½ÃÇ¤·¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òºîÀ®¡£
¸«¤¿¤¤¥·¡¼¥ó¤«¤é¤¹¤°¤ËºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÔÈÎ¤ÎUSB¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯ÀÜÂ³»þ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÖÁÈ¤Î¼ïÎà¤ä±ÇÁü¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ¡Ç½¤¬Àµ³Î¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
33. ´ÊÃ±Ï¢Â³Ï¿²èÍ½Ìó
°ìÅÙÍ½Ìó¤¹¤ì¤Ð¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤ÎÏ¿²è¤â¤ªÇ¤¤»¡¢ºÇ½ª²ó¤Þ¤ÇËè²óÏ¿²è¤·¤Ê¤¯¤ÆOK¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÎÏ¿²è¤ò´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
Ëè²óÍ½Ìó¤¹¤ëÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢Ï¿¤êËº¤ì¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÈÖÁÈ±äÄ¹¤Ê¤É¤Î»þ´ÖÊÑ¹¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÔÈÎ¤ÎUSB¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯ÀÜÂ³»þ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄÉÀ×¥¡¼¥ï¡¼¥É¤äÄÉÀ×´ð½à¤òÅ¬ÀÚ¤ËÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¤¤ÈÏ¿²è¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤Ï2»þ´Ö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü
¡ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë100U7N¤ò¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¡Ö100V·¿´®Ç½¥°¥Ã¥º¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ò2¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2024Ç¯7·î4Æü(ÌÚ)¡Á10·î31Æü(ÌÚ)
¡ü¥ì¥·¡¼¥È¡¦ÊÝ¾Ú½ñÅÐÏ¿Äù¤áÀÚ¤ê¡§11·î30Æü(ÅÚ)23:59
¡ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë100U7N¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý
(¾ÜºÙ¤Ï±þÊçµ¬Ìó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)
¡ü100V·¿´®Ç½¥°¥Ã¥º
¡¦Yogibo MAX¡¡¢¨23¿§¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹
¡¦Nintendo Switch
¡¦Victor¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¡HA-FX550T-N(¥Ö¥í¥ó¥º)/-B(¥Ö¥é¥Ã¥¯)¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹
¡¦REGZA¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡¡DBR-T2010
¢ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¡§
https://hisense-100v-2024cp.jp
¡ü¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹ 100V·¿¥Æ¥ì¥ÓÃÂÀ¸È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»öÌ³¶É
¡¦³«Àß´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§ 2024Ç¯7·î4Æü(ÌÚ)¡Á2024Ç¯12·î16Æü(·î)
¡¦¼õÉÕ»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡§ 10:00¡Á17:00(ÅÚÆü½ËÆü¤ò½ü¤¯)
¡¦¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§
hisense100v@cp-jimukyoku.jp
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÊÉ´ó¤»¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¡ª¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó 100V·¿4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö100U7N¡× appeared first on Dtimes.