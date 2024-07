Vtuberと異例のコラボ「ホロライブすごいな」

【MLB】ドジャース 8ー5 ブルワーズ(日本時間6日・ロサンゼルス)

大谷翔平、山本由伸両投手が所属するドジャースは5日(日本時間6日)、本拠地・ブルワーズ戦で女性VTuberグループ「ホロライブ」とコラボした。ドジャースユニホームを着用したメンバーが登場。「so cute」「ホロライブすごいな」とコメントが寄せられた。

「ホロライブ・ナイト」と題された試合では、ドジャースユニホームの星街すいせいさん、兎田ぺこらさん、がうる・ぐらさんが登場。試合開始の合図や7回表終了の「Take Me Out to the Ball Game(私を野球に連れてって)」を歌うなど球場を盛り上げた。

球場で販売されたTシャツを求めて大行列。ドジャースタジアムの外周を1周する長蛇の列ができるほどの人気ぶりだった。

異色すぎるコラボにファンも注目。「ドジャースとコラボゲームしてるホロライブの資本に驚愕してる」「ドジャーススタジアムがホロライブに侵食されてる」と驚きの声が寄せられていた。(Full-Count編集部)