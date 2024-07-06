½©ÅÄ»Ô¤ÏµîÇ¯£··î¤Îµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¸å¤Ë»àË´¤·¤¿ÃËÀ­£²¿Í¤¬ºÒ³²´ØÏ¢»à¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£

½©ÅÄ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤ÇºÒ³²´ØÏ¢»à¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿£²¿Í¤Î¤¦¤Á£¸£°Âå¤ÎÃËÀ­¤Ï¡¢¿»¿åÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¼«Âð£²³¬¤ÇÈòÆñ¤·¿´¤ÎÉéÃ´¤È¿´ÇÙµ¡Ç½¤¬°­²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦£±¿Í¤Î£·£°Âå¤ÎÃËÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤È¤·¤Æ¡¢»àË´¤·¤¿·Ð°Þ¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¸©Æâ¤ÇºÒ³²´ØÏ¢»à¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£

ºÒ³²´ØÏ¢»à¤ÏÈïºÒ¤·¤¿¸å¤ÎÀ¸³è¤Ç¿´¤äÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ç»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ç§Äê¤µ¤ì¤ì¤Ð°äÂ²¤ËºÇÂç¤Ç£µ£°£°Ëü±ß¤Î¸«Éñ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¤³¤Î¤Û¤«¤Ë£³¿Í¤¬ºÒ³²´ØÏ¢»à¤Î¿³ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿³µÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£