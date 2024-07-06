¡Ö¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¿á¤ÃÈô¤Ö¡×ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥«¡¼¥Ö¶Ê¤¬¤ì¤º¡Ä³¹Ï©¼ù¤Ë¾×ÆÍ¡¡²£Å¾¤·¤ÆÁ°Êý¤¬Ê´¡¹¤Ë¡¡3¿Í½Å½ý¡¡¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¡¡
¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç6·î21Æü¡¢µÞ¥«¡¼¥Ö¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ö¤¬³¹Ï©¼ù¤Ë·ãÆÍ¤·¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¥ß¥¹¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì½Å½ý¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÌÚ¤Ë¾×ÆÍ¡ª
¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç6·î21Æü¡¢½»Âð³¹¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢µÞ¥«¡¼¥Ö¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ö¤¬³¹Ï©¼ù¤Ë·ãÆÍ¤·¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤ò¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ëÇò¤¤¼Ö¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î½Ð¤·²á¤®¤«¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤ê¤¤ì¤º¡¢ÊâÆ»¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢³¹Ï©¼ù¤Ë·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¤Ï¤º¤ß¤Ç¼Ö¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢³¹Ï©¼ù¤ÈÊÉ¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²£Å¾¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¾×·â¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ãÆÍ¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬¿á¤Èô¤Ó¡¢Ê´¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤¢¤¿¤ê¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¥ß¥¹¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÃÏ¸µ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï5¿Í¤Ç¡¢2¿Í¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÃ¦½Ð¤·¤¿¤¬¡¢3¿Í¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì½Å½ý¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 7·î2ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë