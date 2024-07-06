JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï¡¢ÀÅ²¬±Ø～³ÝÀî±Ø´Ö¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢7·î6Æü¸á¸å1»þ¸½ºß¡¢¾å¤ê¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÄäÅÅ¤Ï¸á¸å0»þ18Ê¬º¢¤ËÈ¯À¸¤·¡¢°ì»þ¡¢¾å²¼¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤ê¤Ë¤Ï°Û¾ï¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤¬¤Ç¤­¤¿¤¿¤á¡¢²¼¤ê¤Î¤ß¸á¸å0»þÈ¾¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÄäÅÅ¤Ï¡Ö¤Î¤¾¤ß12¹æ¡×¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¤ò¾å¾º¤·¤¿ºÝ¤ËºÆÅÙ¡¢È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢¼ÖÎ¾ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¡¢Á÷ÅÅ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë½èÃÖ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢·¸°÷¤¬¸½ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸á¸å1»þ¸½ºß¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¾å¤ê¤Ï¡¢¿·Âçºå±Ø¤È¿·²£ÉÍ±Ø¤Î´Ö¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£