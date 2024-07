TWS「ミュージックバンク」で1位を獲得…音楽番組で3冠を達成

TWSが、「ミュージックバンク」で1位を獲得した。韓国で5日午後に放送されたKBS 2TV「ミュージックバンク」では、Red VelvetとTWSが7月初週の1位候補に選ばれた中、集計の結果、TWSが1位のトロフィーを手にした。TWSは「まず、愛するメンバーたちに感謝している。ファンの皆さんにも本当に感謝している」とし、「これまで努力してくださった多くのスタッフの皆さんに感謝を伝えたい。いつもリードしてくださるファンの皆さんもありがとう」と感想を伝えた。

これで彼らは「THE SHOW」と「SHOW CHAMPION」に続き、音楽番組で3冠を達成した。この日の放送では、様々な歌手たちのカムバックステージが公開された。まず、1日にニューシングル「Songbird」の韓国語バージョンを発売したNCT WISHのステージが繰り広げられた。同作は同名のタイトル曲と収録曲「Tears Are Falling」の韓国語バージョンの2曲で構成されている。タイトル曲「Songbird」は、中毒性のあるギターリーフが耳をとらえるポップダンス曲で、幸運をもたらす鳥をモチーフにした歌詞には、奇跡を成し遂げるために一緒に飛び上がろうという希望のメッセージを盛り込んでおり、NCT WISHの清々しいボーカルが、曲の清涼な魅力をさらに倍増させた。1日に初のフルアルバム「Metamorphic」を発売したSTAYCは、「Stay WITH me」と「Cheeky Icy Thang」の2曲のステージを披露した。「Stay WITH me」はメンバー全員が作詞に参加したファンソングだ。タイトル曲「Cheeky Icy Thang」は氷のようにクールだが、ホットで不埒なSTAYCの多彩な魅力を盛り込んだ曲で、メンバーたちの魅力が光るステージが注目を集めた。3日、3rdミニアルバム「SHOWDOWN」でカムバックしたIZ*ONE出身のイ・チェヨンのタイトル曲「Don't」のステージも繰り広げられた。「SHOWDOWN」は、現在の自我とまた別の自我との対立、相反する姿を多様なスタイルとムードで表現した。タイトル曲「Don't」は、携帯電話の振動と着信音を曲に加え、聞き慣れた音でありながらも新しい刺激を感じることができる2-stepジャンルのダンス曲で、迫力のあるパフォーマンスを披露した。この日の「ミュージックバンク」にはRed Velvet、ALL(H)OURS、B․D․U、BADVILLAIN、EVNNE、H1-KEY、KISS OF LIFE、Luckyパンパン(キム・ダヒョン&住田愛子)、NCT WISH、RIIZE、STAYC、TRENDZ、TWS、VVUP、WOOAH、ギュビン、イ・スンユン、IZ*ONE出身のイ・チェヨン、Urban Zakapaのチョ・ヒョナらが出演した。