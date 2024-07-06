ÄÔ´õÈþ¡¢¼«Âð¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ç¤Î¥×¡¼¥ë³«¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡ÖËÜ³ÊÅª¤ËÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬5Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ç¤Î¥×¡¼¥ë³«¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö¿ù±º²È¥×¡¼¥ë³«¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤È»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥×¡¼¥ë¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ë¤¹¤®¤Æ¡×¡ÖÅÝ¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¤Þ¤¸¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÀµ²ò¤Ê¤¯¤é¤¤ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖËÜ³ÊÅª¤ËÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤â¤¦ËèÆü¥×¡¼¥ë¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥½¥é¤âµ¢Âð¤·¤ÆÂç¶½Ê³¡×¤È¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¡Ö¤¤¤¤¤Í¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£