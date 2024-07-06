¡ÚÈ¡´Û6R¡Û¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥É¥ó¥¤Î½é»Ò¥ß¥¹¥¬¥ì¥ê¥ª¥¢¥¹¥¯¤¬½é¾¡Íø
¡¡6Æü¤ÎÈ¡´Û6R¡¦3ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¼Ç2600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢ÃæÃÄ¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤¿2ÈÖ¿Íµ¤¤Î³°¹ñ»ºÇÏ¥ß¥¹¥¬¥ê¥ì¥ª¥¢¥¹¥¯¡ÊÌÆ¡áÌðºî¡¢Éã¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ë¤¬Ä¾Àþ³°¤«¤é¿¤Ó¤Æ¡¢4ÇÏ¿Èº¹²÷¾¡¡£3ÀïÌÜ¤Ç½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡15Ç¯ºù²Ö¾ÞÇÏ¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥É¥ó¥¤¬±Ñ¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÀ¸¤ó¤À½é»Ò¤Ç¡¢»º¶ð¤ÎJRA½éÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é¥³¥ó¥Ó¤ÎËÌÂ¼Í§¤Ï¡ÖÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿ÇÏ¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ´´¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Æ»Ãæ¥í¥¹¤Ê¤¯±¿¤Ù¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯Ä¾Àþ¤Ç³°¤Ë½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¾¡¤ÁÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£