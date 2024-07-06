【福島6R新馬戦結果】サートゥルナーリア産駒ミライヘノブーケが押し切りV
6日、福島競馬場6Rで行われた新馬戦(2歳・牝・芝1200m・12頭)は、ハナを切って押し切った柴田大知騎手騎乗の2番人気ミライヘノブーケ(牝2、美浦・伊藤大士厩舎)が、1番人気アルデショワ(牝2、美浦・田中博康厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分10秒7(良)。
さらに2.1/2馬身差の3着に5番人気カーティブヨーク(牝2、美浦・武市康男厩舎)が入った。なお、3番人気ユラジスティック(牝2、美浦・嘉藤貴行厩舎)は4着に終わった。
勝ったミライヘノブーケは、父サートゥルナーリア、母カディーシャ、その父ダイワメジャーという血統。
【勝ち馬プロフィール】
◆ミライヘノブーケ(牝2)
騎手:柴田大知
厩舎:美浦・伊藤大士
父:サートゥルナーリア
母:カディーシャ
母の父:ダイワメジャー
馬主:三島宣彦
生産者:藤本ファーム
【全着順】
1着 ミライヘノブーケ 2人気
2着 アルデショワ 1人気
3着 カーティブヨーク 5人気
4着 ユラジスティック 3人気
5着 フレンドビーチ 8人気
6着 ゴールデンマーチ 9人気
7着 フェスティヴイリス 7人気
8着 アミグダラ 4人気
9着 ジュエリーメモリー 10人気
10着 エンジェルスター 6人気
11着 ウィルポリス 11人気
12着 ツクバスマイリー 12人気