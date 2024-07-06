2番人気ミライヘノブーケが勝利(撮影：下野雄規)

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　6日、福島競馬場6Rで行われた新馬戦(2歳・牝・芝1200m・12頭)は、ハナを切って押し切った柴田大知騎手騎乗の2番人気ミライヘノブーケ(牝2、美浦・伊藤大士厩舎)が、1番人気アルデショワ(牝2、美浦・田中博康厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分10秒7(良)。

　さらに2.1/2馬身差の3着に5番人気カーティブヨーク(牝2、美浦・武市康男厩舎)が入った。なお、3番人気ユラジスティック(牝2、美浦・嘉藤貴行厩舎)は4着に終わった。

　勝ったミライヘノブーケは、父サートゥルナーリア、母カディーシャ、その父ダイワメジャーという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆ミライヘノブーケ(牝2)
騎手:柴田大知
厩舎:美浦・伊藤大士
父:サートゥルナーリア
母:カディーシャ
母の父:ダイワメジャー
馬主:三島宣彦
生産者:藤本ファーム

【全着順】
1着　ミライヘノブーケ　2人気
2着　アルデショワ　1人気
3着　カーティブヨーク　5人気
4着　ユラジスティック　3人気
5着　フレンドビーチ　8人気
6着　ゴールデンマーチ　9人気
7着　フェスティヴイリス　7人気
8着　アミグダラ　4人気
9着　ジュエリーメモリー　10人気
10着　エンジェルスター　6人気
11着　ウィルポリス　11人気
12着　ツクバスマイリー　12人気