6日、福島競馬場6Rで行われた新馬戦(2歳・牝・芝1200m・12頭)は、ハナを切って押し切った柴田大知騎手騎乗の2番人気ミライヘノブーケ(牝2、美浦・伊藤大士厩舎)が、1番人気アルデショワ(牝2、美浦・田中博康厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分10秒7(良)。

さらに2.1/2馬身差の3着に5番人気カーティブヨーク(牝2、美浦・武市康男厩舎)が入った。なお、3番人気ユラジスティック(牝2、美浦・嘉藤貴行厩舎)は4着に終わった。

勝ったミライヘノブーケは、父サートゥルナーリア、母カディーシャ、その父ダイワメジャーという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆ミライヘノブーケ(牝2)

騎手:柴田大知

厩舎:美浦・伊藤大士

父:サートゥルナーリア

母:カディーシャ

母の父:ダイワメジャー

馬主:三島宣彦

生産者:藤本ファーム

【全着順】

1着 ミライヘノブーケ 2人気

2着 アルデショワ 1人気

3着 カーティブヨーク 5人気

4着 ユラジスティック 3人気

5着 フレンドビーチ 8人気

6着 ゴールデンマーチ 9人気

7着 フェスティヴイリス 7人気

8着 アミグダラ 4人気

9着 ジュエリーメモリー 10人気

10着 エンジェルスター 6人気

11着 ウィルポリス 11人気

12着 ツクバスマイリー 12人気