¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÀéÍÕ¾¦¡¦ËãÀ¸Î¦ÅÍ¼ç¾¤¬ÀëÀÀ¡Ö¹â¹»Ìîµå¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¡¢Ì¤Íèµ±¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¡×ÀéÍÕ¸©Âç²ñ³«Ëë
¡¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÀéÍÕ¸©Âç²ñ¤¬£¶Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿£±¥Á¡¼¥à¤ò½ü¤¤¤¿¹ç·×£±£µ£¹¹»£±£´£·¥Á¡¼¥à¤¬Æþ¾ì¹Ô¿Ê¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ÀéÍÕ¾¦¡¦ËãÀ¸Î¦ÅÍ¼ç¾¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ëÁª¼êÀëÀÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤È¶¦¤Ë¡¢¹â¹»Ìîµå¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¡¢Ì¤Íèµ±¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¾ìÆâ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ï£··î£²£·Æü¡¢£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£