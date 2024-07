映画『ジュラシック・ワールド』シリーズの恐竜たちが隣の肩にズンともたれてうとうとしているポーズの「肩ズンFig. ジュラシック・ワールド PART2」が2024年7月上〜中旬に全国の玩具店や量販店のカプセルトイ売場に登場予定。えり飾りのあるディロフォサウルスには、肩ズンシリーズとしては初となる可動箇所が設けられている。『ジュラシック・ワールド』シリーズは、1993年の『ジュラシック・パーク』を起点とする特撮映画シリーズ。第1・2作はマイケル・クライトンの小説を原作としており、現在までに映画6作が製作された、世界中で大ヒットし、恐竜映画の代名詞となっている。遺伝子工学によって現代に甦らせられた恐竜達と、その恐竜を使ったテーマパークを建設・運営しようとする人間達の物語だ。

「肩ズンFig.」はタカラトミーアーツが「ガチャ」ブランドで展開するカプセルトイのデフォルメフィギュア。隣のキャラの肩にもたれかかったポーズになっており、種類を集めるとどんどん横に並べることができる。もちろん単体でも自立(座ったポーズだが)するようになっている。今回は『ジュラシック・ワールド/炎の王国』(2018年)に登場した、遺伝子操作恐竜インドラプトルがラインナップ入り。映画オリジナルの架空の恐竜だ。またえり飾りのある恐竜ディロフォサウルスは、肩ズンポーズで並べやすいようにえり飾りが可動になっている。「肩ズンFig.」は基本固定フィギュアなので、可動箇所があるものは今回が初となる。ラインナップは、ディロフォサウルス、インドラプトル、ブラキオサウルス、スピノサウルスの全4種。各全高約3.5〜5センチ。第1弾である「肩ズンFig. ジュラシック・ワールド」は2023年8月に、全5種でリリースされた。「PART2」は再録のない全種新規造形となっている。なおPART2にあわせて、好評だった第1弾も秋に再版予定とのこと。暴れると危険な恐竜たちの平和なおねむシーンを、ご自分のお好きなメンバーと順番でディスプレイしていただきたい。(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.