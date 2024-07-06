¡ÚÆÈ¼«¡Û¡ÖÀ¸¤¤¿¿´ÃÏ¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¾èµÒ¾è¤»¤¿Ï©Àþ¥Ð¥¹¤¬¿®¹æÌµ»ë¡ª¡¡¡È¸«Íî¤È¤·¡É¤Ç¤¢¤ï¤ä¾×ÆÍ¡¡ÀÅ²¬¡¦¸æÅÂ¾ì»Ô
ÀÅ²¬¡¦¸æÅÂ¾ì»Ô¤Ç6·î23Æü¡¢µÒ¤ò¾è¤»¤¿Ï©Àþ¥Ð¥¹¤¬ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¡¢¸òº¹ÅÀ¤òÆÍ¤ÃÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤ò¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡£»£±Æ¼Ô¤Î¼Ö¤ÏÄä¼Ö¤Ç¤¤¿¤¬¡¢È¿±þ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤é¤¢¤ï¤äÂç»ö¸Î¤Ë·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µÒ¤ò¾è¤»¡ÄÍª¡¹¤È¿®¹æÌµ»ë
ÀÅ²¬¡¦¸æÅÂ¾ì»Ô¤Ç6·î23Æü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¾è¤»¤¿Ï©Àþ¥Ð¥¹¤¬ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¡¢¸òº¹ÅÀ¤òÆÍ¤ÃÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤ò¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡£
Åö»þ¡¢»£±Æ¼ÔÂ¦¤Î¿®¹æ¤Ï¡¢²«¿§¤«¤éÀÖ¤ËÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢²èÌÌ±¦¤«¤éº¸¤ØÈ´¤±¤ë¥Ð¥¹Â¦¤Î¿®¹æ¤Ï¡¢´°Á´¤ËÀÖ¤À¡£
»£±Æ¼Ô¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ž¢¤«¤Ê¤ê¥Ò¥ä¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊü¿´¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¹¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¸òº¹ÅÀ¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¿¹õ¤¤¼Ö¤â¤ª¤ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¥Ð¥¹¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¾è¼Ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç»ö¸Î¤Ë·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤Ë¤ÏŽ¢¤¦¤©¡¼¡¢¤¨¤§¡ª¡©¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡ª¡©¤¢¤Î¥Ð¥¹ÂÌÌÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¶«¤Ö»£±Æ¼Ô¤ÎÀ¼¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂç»´»ö¤Ë¡Ä
¤Þ¤ë¤Ç¿®¹æ¤¬ÀÄ¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸òº¹ÅÀ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Çµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤«¥Ð¥¹¤Ï¹²¤Æ¤Æ¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¤ÏŽ¢¥Ð¥¹¤¬¿®¹æÌµ»ë¤Ç¤¢¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¥Ð¥¹¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Î¼Ö¤È°ã¤Ã¤Æ·ë¹½¤ÊÂç»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÆü1Æü¤ÏÀ¸¤¤¿¿´ÃÏ¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¶²ÉÝ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥¹¤ÏÀÖ¿®¹æ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¸Î°Õ¤Ë¡È¿®¹æÌµ»ë¡É¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£
Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Ž¢Ì¡Á³¤Ë¤è¤ë¿®¹æ¤Î¸«Íî¤È¤·¤Ç¤¹¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î»ØÆ³¤ò²þ¤á¤ÆÅ°Äì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
(¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 6·î28ÆüÊüÁ÷¤è¤ê)