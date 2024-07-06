¥¤¥é¥óÂçÅýÎÎÁª¤Ç²þ³×ÇÉ¾¡Íø¡¡¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó»á¡¢ÊÝ¼é¶¯¹ÅÇÉÇË¤ë
¡¡19Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥é¥óÂçÅýÎÎÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤ÇÆâÌ³¾Ê¤Ï6Æü¡¢²þ³×ÇÉ¤Î¥Þ¥¹¡¼¥É¡¦¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó¸µÊÝ·òÁê¡Ê69¡Ë¤¬¡¢°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÝ¼é¶¯¹ÅÇÉ¤Î¥¸¥ã¥ê¥ê¸µºÇ¹â°ÂÁ´ÊÝ¾ã°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ê58¡Ë¤òÇË¤ê¡¢½éÅöÁª¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³°¸òÊý¿Ë¤¬¡¢¸½À¯¸¢¤ÎÈ¿ÊÆ¶¯¹ÅÏ©Àþ¤«¤é¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤Î´ËÏÂ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÆ²¤¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¿Þ¤ëÊý¸þ¤ËÂç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Ç2024Ç¯7·î2Æü¡¢¥¤¥é¥óÂçÅýÎÎÁª¤Î¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤ËÎ×¤à¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó¸µÊÝ·òÁê¡£WANAÄó¶¡=¥í¥¤¥¿¡¼
¡¡ÂçÅýÎÎÁª¤Ç²þ³×ÇÉ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥¿¥ßÂçÅýÎÎ¤¬ºÆÁª¤·¤¿2001Ç¯°ÊÍè¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¡£ÆâÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿³ÎÄê³«É¼·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó»á¤ÏÌó1638ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¸¥ã¥ê¥ê»á¤ÏÌó1353ËüÉ¼¤À¤Ã¤¿¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï49¡¥8%¡£6·î28Æü¤ÎÂè1²óÅêÉ¼¤Ï²áµîºÇÄã¤Î40%¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¸½¿¦¤Î¥é¥¤¥·ÂçÅýÎÎ¤¬5·î¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼ÄÆÍî¤Ç»àË´¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦Áªµó¡£¥¤¥é¥ó¤Ï¼«¹ñ¤Î³Ë³«È¯¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò´ËÏÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¦³Ë¹ç°Õ¤ò15Ç¯¤ËÊÆ±ÑÆÈÊ©Ãæ¥í¤Î6¥«¹ñ¤È·ë¤ó¤À¤¬¡¢3Ç¯¸å¤ËÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬°ìÊýÅª¤ËÎ¥Ã¦¤·¤ÆÂÐ¥¤¥é¥óÀ©ºÛ¤òºÆ³«¤·¡¢·ÐºÑ¶ì¶¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¥é¥¤¥·À¯¸¢¤Ï21Ç¯8·î¤ÎÈ¯Â°Ê¹ß¡¢³ËÊ¼´ï¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¥¦¥é¥ó¤ÎÇ»½ÌÅÙ¤ò60%¤Þ¤Ç¹â¤á¤ÆÊÆ²¤¤È¤ÎÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÀÜ¶á¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ÂçÅýÎÎÁª¤ÏÈ¿ÊÆÊÝ¼é¶¯¹ÅÏ©Àþ¤Î·ÑÂ³¤ÎÀ§Èó¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£