À¾ÆüËÜ¹ë±«¤«¤é6Ç¯ ¿¿È÷»Ù½ê¤ÇÄÉÅé¹Ô»ö¡¡²¬»³¸©Æâ¤Ç¤ÏºÒ³²´ØÏ¢»à´Þ¤á»à¼Ô95¿Í¡Ú²¬»³¡¦ÁÒÉß»Ô¡Û
2018Ç¯¡¢¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿À¾ÆüËÜ¹ë±«¤ÎÈ¯À¸¤«¤é6Ç¯¡£¿¿È÷ÃÏ¶è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿»¿åÈï³²¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤¿ÁÒÉß»Ô¤Ç¤Ï¡¢µ¾À·¼Ô¤ò¼Å¤ÖÄÉÅé¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀ¾ÆüËÜ¹ë±«¤«¤é6Ç¯ ¿¿È÷»Ù½ê¤ÇÄÉÅé¹Ô»ö¡¡²¬»³¸©Æâ¤Ç¤ÏºÒ³²´ØÏ¢»à´Þ¤á»à¼Ô95¿Í¡Ú²¬»³¡¦ÁÒÉß»Ô¡Û
ºÒ³²´ØÏ¢»à¤ò´Þ¤á¡¢75¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÒÉß»Ô¤Ç¤Ï¿¿È÷»Ù½ê¤Ë¸¥²ÖÂæ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢°ËÅìÁÒÉß»ÔÄ¹¤é¤¬¸¥²Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÆüËÜ¹ë±«¤Ç²¬»³¸©Á´ÂÎ¤Ç¤Ï95¿Í¤¬»àË´¤·¡Ê´ØÏ¢»à¤ò´Þ¤à¡Ë3¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬º£¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£Ç¯¤Ï¾®ÅÄÀî¹çÎ®ÅÀÉÕ¤±ÂØ¤¨»ö¶È¤ä¿¿È÷¤Õ¤ì¤¢¤¤¸ø±à¤Î³«±à¤Ê¤É¡¢¥Ïー¥ÉÌÌ¤Ç¤ÎÀ°È÷¤¬´°Î»¤·¤¿°ìÊý¡¢Æø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Ê¤É¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤Ï²ÝÂê¤â»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÅì¹á¿¥ ÁÒÉß»ÔÄ¹¡Ë¡Ö¤¢¤ÎºÒ³²¤Îµ²±¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤éÆÀ¤¿¶µ·±¤ÎÅÁ¾µ¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ê¿¿È÷ÃÏ¶è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñÏ¢Íí²ñ¡¡ÌîÅÄ½ÓÌÀ²ñÄ¹¡Ë¡Ö³§ÍÍÊý¤È°ì½ï¤Ë´°Á´¤ÊÉü¶½¡¢Éüµì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¸á¸å6»þ¤«¤é¤Ïµ¾À·¼Ô¤ò¼Å¤Ó¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ËÌÀ¤«¤ê¤òÅô¤¹¡Öµ§¤ê¤ÎÅô¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£