¿Í¤Î´¶³Ð¤ò³¨¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¹áÀî¸©ºß½»¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½ÂÅÄ·°¤µ¤ó¤ÎºîÉÊÅ¸¡Ú¹â¾¾»Ô¡Û
´¶¤¸¤¿²»¤ò¿§¤ä·Á¤ËÊÑ¤¨¡¢É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¾¾»Ô±ö¹¾Èþ½Ñ´Û¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¹áÀî¸©ºß½»¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢½ÂÅÄ·°¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡¢35ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿Í¤Î´¶³Ð¤ò³¨¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¹áÀî¸©ºß½»¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½ÂÅÄ·°¤µ¤ó¤ÎºîÉÊÅ¸¡Ú¹â¾¾»Ô¡Û
Èþ½Ñ´Û¤Î³«´Û30¼þÇ¯¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢±ö¹¾Ä®½Ð¿È¤Î²è²È¡¢·§Ìî½Ó°ì¤ÎºîÉÊ¤ò½ÂÅÄ¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤ë¤Þ¤Þ¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ä2¥áー¥È¥ë¡¦²£3¥áー¥È¥ë¤Î2Ëç¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²»Éä¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¸«¤ë¿Í¤ò¿´Ìö¤é¤»¤ë´¶À¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£½ÂÅÄ·°Å¸¤Ï¹â¾¾»Ô±ö¹¾Èþ½Ñ´Û¤Ç7·î21Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£