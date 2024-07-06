¡È¥°¥é¥É¥ë³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¡¢¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤ÎÈþ¤Ü¤¦¡¢È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥óÈäÏª
¡¡¡ØSPA ! ¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ ²Ö°æÈþÍý¡ÖÃ¸¤¤µ²±¤¬ÁÉ¤ë¡×¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØSPA ! ¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ ²Ö°æÈþÍý¡ÖÃ¸¤¤µ²±¤¬ÁÉ¤ë¡×¡Ù¤è¤ê»ïÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡²Ö°æÈþÍý¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2003Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ëµðÆý¥°¥é¥É¥ë³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£ºÇ¿·DVD¡ØHappening!¡Ù¤¬¤òÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö½µ´©SPA!¡×Ì¾Êª¥°¥é¥Ó¥¢¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¡¢¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤È17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²Ö°æÈþÍý¡£ÅþÃå¤·¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈþËÆ¤Ï¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤à¤·¤í¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È³Î¿®¤µ¤»¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¼Ì¿¿¤¬Â¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥óÃ£¤Î´õË¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢17Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦°æ¥Î¸µ¹ÀÆó»á¤¬¼Ì¿¿»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¸¤¤µ²±¤òÁÉ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜºî¤ò½µËö¤ÎÍ¾²Ë¤Ë¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØSPA ! ¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ ²Ö°æÈþÍý¡ÖÃ¸¤¤µ²±¤¬ÁÉ¤ë¡×¡Ù¤è¤ê»ïÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡²Ö°æÈþÍý¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2003Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ëµðÆý¥°¥é¥É¥ë³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£ºÇ¿·DVD¡ØHappening!¡Ù¤¬¤òÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö½µ´©SPA!¡×Ì¾Êª¥°¥é¥Ó¥¢¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¡¢¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤È17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²Ö°æÈþÍý¡£ÅþÃå¤·¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈþËÆ¤Ï¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤à¤·¤í¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È³Î¿®¤µ¤»¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¼Ì¿¿¤¬Â¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥óÃ£¤Î´õË¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢17Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦°æ¥Î¸µ¹ÀÆó»á¤¬¼Ì¿¿»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¸¤¤µ²±¤òÁÉ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜºî¤ò½µËö¤ÎÍ¾²Ë¤Ë¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£