ºò²ÆÂåÉ½¤Î¤¤¤Ê¤ÙÁí¹ç¤¬½éÀï¤ÇÈøÏÉ¤ËÇÔ¤ì¤ë¡¡¹â¹»Ìîµå»°½ÅÂç²ñ
¡ÊÂè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢»°½ÅÂç²ñ¡Ë
ÈøÏÉ-¤¤¤Ê¤ÙÁí¹ç¡¡¶å²ó¡¢ËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿»³¾ë¡Êº¸¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¡¢ÈøÏÉ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á=2024Ç¯7·î6Æü¡¢²â¥±±º¡¢°æ¾å¾º»£±Æ
¡¡¤¤¤Ê¤ÙÁí¹ç¤¬6Æü¤Î»°½ÅÂç²ñ1²óÀï¤ÇÈøÏÉ¤Ë5¡½8¤ÇÇÔ¤ì¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ê¤ÙÁí¹ç¤Ï°ì²ó¤Ë2ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Æó²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¼·²ó¤Ë£²ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ÎÈ¬²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¶å²ó¤Ë£´ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¶å²ó¤ÎºÇ¸å¤Î¹¶·â¤Ï£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ê¤ÙÁí¹ç¤Ïºò²Æ¡¢2016Ç¯°ÊÍè3ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñÁª¼ê¸¢¤Ø¡£½éÀï¤Ç²Æì¾°³Ø¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£º£½Õ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï3²óÀï¤ÇÄÅÅÄ³Ø±à¤ËÇÔ¤ì¤Æ8¶¯Æþ¤ê¤Ç¤¤º¡¢»°½ÅÂç²ñ¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£