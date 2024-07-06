¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤ÎÍ½»»¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿¡×È¯¸À¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤¯¸í²ò¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤â¡Ä
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï5Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤ÎÍ½»»¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤¯¸í²ò¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ABC¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥Ý¥í¥¹»á¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£¸å¡¢4Ç¯´Ö¡¢¿¦Ì³¤ò¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤«¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¡§
»ä¤ÏNATO¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÃË¤À¡£»ä¤¬¤½¤ì¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤È¤ÏÃ¯¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÍ½»»¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿¤Î¤â»ä¤À¡£
ÆüËÜ¤ÎÍ½»»¤Î³ÈÂç¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ÎÍ½»»¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸í²ò¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï2023Ç¯6·î¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤ò¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ê¤É¤Ç¡ÖÀâÆÀ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Å±²ó¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£