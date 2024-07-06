¥¤¥é¥óÂçÅýÎÎÁª ·èÁªÅêÉ¼¤Î³«É¼»Ï¤Þ¤ë ¡È²¤ÊÆ¤È¤ÎÂÐÏÃ¡É²þ³×ÇÉ¤¬¥ê¡¼¥É
¡¡¥¤¥é¥ó¤ÇÂçÅýÎÎÁªµó¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Î³«É¼ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¤ÊÆ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê²þ³×ÇÉ¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁªµóËÜÉô¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤Ç5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·èÁªÅêÉ¼¤Ï¡¢²þ³×ÇÉ¤Î¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó»á¤ÈÊÝ¼é¶¯¹ÅÇÉ¤Î¥¸¥ã¥ê¥ê»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁè¤ï¤ì¡¢·ë²Ì¤Ïº£¸å¤Î³°¸òÊý¿Ë¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁªµóËÜÉô¤Ï6Æü¡¢¤ª¤è¤½250ËüÉ¼¤ò³«É¼¤·¤¿½é´ü¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó»á¤¬126ËüÉ¼Í¾¤ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¶Ïº¹¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¥¤¥é¥ó¾ðÊó¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó»á¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ï¡¢Àè·î28Æü¤ÎÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤ÎÉ¼¤òÆÀ¤¿¸õÊä¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾å°Ì2¿Í¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤Ç5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·èÁªÅêÉ¼¤Ï¡¢²þ³×ÇÉ¤Î¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó»á¤ÈÊÝ¼é¶¯¹ÅÇÉ¤Î¥¸¥ã¥ê¥ê»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁè¤ï¤ì¡¢·ë²Ì¤Ïº£¸å¤Î³°¸òÊý¿Ë¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁªµóËÜÉô¤Ï6Æü¡¢¤ª¤è¤½250ËüÉ¼¤ò³«É¼¤·¤¿½é´ü¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó»á¤¬126ËüÉ¼Í¾¤ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¶Ïº¹¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¥¤¥é¥ó¾ðÊó¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó»á¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ï¡¢Àè·î28Æü¤ÎÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤ÎÉ¼¤òÆÀ¤¿¸õÊä¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾å°Ì2¿Í¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£