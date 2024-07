清 竜人25が、新曲「Will you marry me ?」のMVを7月7日21時にプレミア公開する。

同楽曲は、新しい“夫人”たちの詳細が明かされないまま、6月19日に先行配信。今回のMVにて、4名の夫人メンバーが公開されるという。あわせて、清 竜人、グループオフィシャルSNSでは、MVティザー映像も公開されている。

さらに、8月7日に新体制で初となるシングルCD『青春しちゃっていいじゃん / Will you marry me ?』を発売。新体制での新曲「青春しちゃっていいじゃん」と先行配信された「Will you marry me ?」の両A面シングルとなる。また、初回生産限定盤には特別ブックレットとトレーディングカード(全5種)がランダムで1枚封入される特別仕様とのこと。

(文=リアルサウンド編集部)