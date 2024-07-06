Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬»°½Å¤Ë¡ÄÅì³¤3¸©¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ê¤É¤Ç¡ØÌÔ½ëÆü¡Ù¸áÁ°Ãæ¤«¤é35ÅÙÄ¶¤¨¤ë ¾®¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò
¡¡7·î6Æü¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Ç¤ËºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»°½Å¸©¤Ç¤Ï¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢6Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤È»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ç35¡¤4ÅÙ¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Ç35.3ÅÙ¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡6Æü¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤ÈÄÅ¤Ç35ÅÙ¡¢´ôÉì¤Ç34ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»°½Å¸©¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤ò¤È¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£