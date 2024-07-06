¡Ö£Ù£Â£ÃÃæ¸Å¼Ö¥Õ¥§¥¢¡×»³·Á»Ô¤È»°ÀîÄ®¤Ç³«Ëë
»³·Á¸©Æâ¤Î¥áー¥«ー¥Ç¥£ー¥éー¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆÃÁª¼Ö¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö£Ù£Â£ÃÃæ¸Å¼Ö¥Õ¥§¥¢¡×¤¬¡¢£¶Æü¤«¤é»³·Á¸©Æâ2¤Ä¤Î²ñ¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ç£¹£¹²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö£Ù£Â£ÃÃæ¸Å¼Ö¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï»³·Á»Ô¤È»°ÀîÄ®¤Î2¤Ä¤Î²ñ¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¸©Æâ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¥áー¥«ー¥Ç¥£ー¥éー£±£³¼Ò¤¬Áª¤ó¤À¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ£¸£°£°Âæ°Ê¾å¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤¬Å¸¼¨ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á»³·Á¥Ó¥Ã¥°¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ»³·Á¸©»ÙÉô¤Î»³Â¼Å°¤µ¤ó¤¬
¡Ö¥áー¥«ー¥Ç¥£ー¥éー¤È¤·¤Æ¤ÎÃæ¸Å¼ÖÈÎÇä¤Ï³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£°ìÂæ¤Ç¤âÂ¿¤¯ÈÎÇä¤·¤Æ»³·Á¸©¤Î·ÐºÑ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢¼Ö¤ÎÀÇ½¤Ê¤É¤òÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö£Ù£Â£ÃÃæ¸Å¼Ö¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï¡¢»³·Á»Ô¤Î»³·Á¥Ó¥Ã¥°¥¦¥£¥ó¥°¤È»°ÀîÄ®¤¤¤í¤ê²Ð¤ÎÎ¤¤Ç¡¢£¶Æü¤È£·Æü¤Î2Æü´Ö¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£