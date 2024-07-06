¡ÖÀî¤òÃÎ¤ë¡×Äá¸«Àî¤Î¿å³²ÂÐºö¡¡Î®°è¤Î¿Í¸ýÌ©ÅÙ¡¦Á´¹ñ1°Ì
Àî¤ÎÆÃÄ§¤òÃÎ¤Ã¤Æ¿å³²¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡£º£²ó¤ÏÅìµþ¤ä¿ÀÆàÀî¤òÎ®¤ì¤ë¡ÖÄá¸«Àî¡×¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆÈÅÍô¤ò·«¤êÊÖ¤·¡ÖË½¤ìÀî¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂÐºö¤È¤Ï¡©
Åìµþ¤ÎÄ®ÅÄ»Ô¤«¤é¿ÀÆàÀî¤Î²£ÉÍ»Ô¡¢Àîºê»Ô¤Ë¤«¤±¤ÆÎ®¤ì¤ëÁ´Ä¹¤ª¤è¤½40¥¥í¤Î¡ÖÄá¸«Àî¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÖË½¤ìÀî¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤ÎÀî¤Î²¼Î®°è¤Ç¤Ï¡¢µÞÂ®¤ËÅÔ»Ô²½¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Î®°è¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤ÏÁ´¹ñ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ¸ò¾ÊµþÉÍ²ÏÀî»öÌ³½ê¡¦¾®Àî¹ÀÉû½êÄ¹¡ÖÈï³²¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤ÊÀî¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÈÅÍô¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ÈÄ¹¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¤µ¤Þ¤Ç¿å¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñ¤ÏÀîÉý¤ò¹¤²¡¢ÄéËÉ¤ä¸î´ß¤òÀ°È÷¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÀîÄì¤òºï¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿å¤òÎ®¤»¤ë¤è¤¦ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÄá¸«Àî¤Î¿å³²ÂÐºö¤ÎÀÚ¤ê»¥¤¬¡¢¿·²£ÉÍ±Ø¶á¤¯¤Ë2003Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿Äá¸«ÀîÂ¿ÌÜÅªÍ·¿åÃÏ¤Ç¤¹¡£
¹ñ¸ò¾ÊµþÉÍ²ÏÀî»öÌ³½ê¡¦¾®Àî¹ÀÉû½êÄ¹¡Ö¤³¤Á¤é¤¬Äá¸«Àî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÄá¸«Àî¤Î¿å°Ì¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤à»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉáÃÊ¤Ï»¶ºö¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à»ÔÌ±·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¿¿å¤Î»þ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ª¤è¤½3ÇÕÊ¬¤â¤Î¿å¤ò¤¿¤á¹þ¤à¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿2019Ç¯¤ÎÂæÉ÷19¹æ¤Ç¤â¡¢Äá¸«Àî¤Î¿å¤ò°ì»þÅª¤Ë¤¿¤á¡¢Äá¸«Àî²¼Î®¤Î¿å°Ì¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹¿¿åÂÐºö¤ÏÎ®°èÁ´ÂÎ¤Ç¤â¡Ä¡£½»ÂðÃÏ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ëÄ´À°ÃÓ¤Ç¤¹¡£±«¤ò°ì»þÅª¤Ë¤¿¤á¡¢Å·µ¤¤¬²óÉü¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÎ®¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Äá¸«Àî¤Î¿å°Ì¾å¾º¤òËÉ¤°Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ¸ò¾ÊµþÉÍ²ÏÀî»öÌ³½ê¡¦¾®Àî¹ÀÉû½êÄ¹¡Ö¡ÊÀî¤Î¡Ë¼þ°Ï¤¬¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ä¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿å¤¬Â®¤¯Àî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿å°Ì¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Áá¤á¤Ë¡ÊÈòÆñ¡Ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×