¡È¥°¥é¥É¥ë³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É²Ö°æÈþÍý¡¢¤³¤Ü¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¡È¤¿¤ï¤ï¡É¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤òÂçÃÀÈäÏª
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦²Ö°æÈþÍý¤¬5Æü¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØSPA ! ¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ ²Ö°æÈþÍý¡ÖÃ¸¤¤µ²±¤¬ÁÉ¤ë¡×¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¿¶¤ê¸þ¤¯²Ö°æÈþÍý
¡¡2003Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë²Ö°æ¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø½µ´©SPA!¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤ÎÌ¾Êª¥°¥é¥Ó¥¢¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¡¢¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤Î¡£17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²Ö°æ¤¬¡¢È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤³¤Ü¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¡È¤¿¤ï¤ï¡É¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë²Ö°æ¤Î¡¢¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥é¥É¥ë¡É¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¿¶¤ê¸þ¤¯²Ö°æÈþÍý
¡¡2003Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë²Ö°æ¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø½µ´©SPA!¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤ÎÌ¾Êª¥°¥é¥Ó¥¢¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¡¢¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤Î¡£17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²Ö°æ¤¬¡¢È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤³¤Ü¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¡È¤¿¤ï¤ï¡É¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë²Ö°æ¤Î¡¢¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥é¥É¥ë¡É¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£