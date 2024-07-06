ÉñÂæ¡Ø¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¡Ù¼ç±é¤Ï²ÃÆ£¾¡¡¹©Æ£À²¹á¤Ê¤É¥¥ã¥¹¥È7¿ÍÈ¯É½
¡¡Ì¡²è¡Ø¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¡Ù¤ÎÉñÂæ¡ØÄ¶¥Ï¥¸¥±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ù¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼1010¤Ç10·î23Æü¡Á31Æü¤Þ¤Ç¾å±é¡Ë¤Î¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç±é¤Î¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥ÜÌò¤ÏÉñÂæ¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÊñÊ¿Ìò¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡Ù½Ð±é¤Ê¤É¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë²ÃÆ£¾¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ªÉñÂæ¡Ø¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¡Ù½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á°ìÍ÷
¡¡¥Ó¥å¥Æ¥£Ìò¤Ï¡ØBanG Dream¡ª¡ÙRoselia¥®¥¿¡¼É¹Àî¼ÓÌëÌò¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÀ¼Í¥¤Î¹©Æ£À²¹á¡¢¥Ø¥Ã¥Ý¥³´ÝÌò¤Ë¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ø¥¿¥ê¥¢¡×¡Ù¥í¥Þ¡¼¥ÎÌò¤Ê¤É2.5 ¼¡¸µÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ëÈõ¸ýÍµÂÀ¡¢ÇËÅ·¹ÓÌò¤ÏÂçß·½ÙÌï¡¢¤È¤³¤íÅ·¤Î½õÌò¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤ÎÅÆ¡¢¥½¥Õ¥È¥óÌò¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡ÙÌçÅÄ¥Ò¥í¥ß¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ç¥â¥ó¥ºÌò¤Î¾®¾¾½àÌï¡¢¼óÎÎ¥Ñ¥Ã¥ÁÌò¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¤ä¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¤Î°ð²ÙÂî±û¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¡Ù¤Ï¡¢2001Ç¯¡Á07Ç¯¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤ÆÌó6Ç¯´ÖÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥®¥ã¥°Ì¡²è¡£À¾Îñ300XÇ¯¡¢Á´À¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¹ÄÄë¤Ï¡¢¹ñÌ±Á´¤Æ¤ò¥Ü¡¼¥º¤Ë¤¹¤Ù¤¯¡ÖÌÓ¼í¤ê¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤¤Ë°ì¿Í¤ÎÃË¡¦¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¤¬¸½¤ì¡¢µæ¶Ë¤Î·ýË¡¡ÖÉ¡ÌÓ¿¿·ý¡×¤ò»È¤¤¡¢¿ÍÎà¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Î¼«Í³¤ÈÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤áÀï¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¡Ù¤Ê¤ÉÂ¾ºîÉÊ¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔ¾òÍý¤Ê¥®¥ã¥°¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤¬¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ø¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¡Ù¤¬Á´21´¬¡¢Âè2Éô¤È¤Ê¤ë¡Ø¿¿Àâ¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¡Ù¤¬Á´7´¬¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬03Ç¯¡Á05Ç¯¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¸¶ºî¡¨ß·°æ·¼É×¥³¥á¥ó¥È
¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥ÜÉñÂæ²½¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¤Î¥Ï¥¸¤±¤Ã¤×¤ê¤ä³èÌö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µÓËÜ¡¦Áí¹ç±é½Ð¡§Àî¿¬·ÃÂÀ¡ÊSUGARBOY¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥ÜÉñÂæ²½¡¡¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤Ç¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¤¬¤É¤¦É½¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ËÀø¤à¥Ï¥¸¥±¥ê¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¡¢À§Èó°ì½ï¤Ë¥Ï¥¸¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¤Ä¤±¤â¤Î¤Æ¤á¤¨¤Ï¥À¥á¤À¡£
¢£¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥ÜÌò¡§²ÃÆ£¾¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¡×¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥ÜÌò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿²ÃÆ£¾¤Ç¤¹¡ª¡ªÍÄ¾¯´ü¤Ë¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¤Ë½Ð²ñ¤¤À¤³¦¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥Ï¥¸¥±ÅÙ¿ô¤Ç·è¤Þ¤ëÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È2Æü¤Û¤É»×¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡ÄËÍ¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤«¤é°ìÈÌ¾ï¼±¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¼Î¤Æµî¤ê¥Ï¥¸¥±¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÎÆ»¤Ø¤È¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÆ°Êª¤Ë¹¥¤«¤ì¤ëÂÎ¼Á¤ËÊÑ²½¤·»Ï¤á¤ë¡ª¤Ä¤Þ¤ê¡ª¡ØÄ¶¥Ï¥¸¥±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ù¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤éÀ¤³¦Ãæ³§¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¡ª¤Ï¤¡¤È¡ª¥¥é¥ó¡ªÀ§Èó·à¾ì¤Þ¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥¥é¥ó¡ª¤Ï¤¡¤È¡ª
¢£¥Ó¥å¥Æ¥£Ìò¡§¹©Æ£À²¹á¥³¥á¥ó¥È
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¡ª¡ª¥Ó¥å¥Æ¥£Ìò¤Î¹©Æ£À²¹á¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ç¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¥Ü¥Ü¥¹¥Æ¤Ç¥Ó¥å¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Ã¡ª¶Ã¤¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥Ï¥¸¥±À¤³¦´Ñ¤¬ÉñÂæ¤Ç¤É¤¦É½¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ÁÁ´ÎÏ¤Ç¥Ï¥¸¥±¤Þ¤¹¡ª¡ª
¢£¥Ø¥Ã¥Ý¥³´ÝÌò¡§Èõ¸ýÍµÂÀ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¥Ø¥Ã¥Ý¥³´ÝÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£Èõ¸ýÍµÂÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤¹¤®¤ÆPS2¤Î¥²¡¼¥à¤Î¥Ï¥¸¥±º×¤ê¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£¤«¤é·Î¸Å¤ÈËÜÈÖ¤Ø¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£ÇËÅ·¹ÓÌò¡§Âçß·½ÙÌï¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ªºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¢£¤È¤³¤íÅ·¤Î½õÌò¡§ÅÆ¡Ê¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡Ë¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢¤È¤³¤íÅ·¤Î½õÌò¤ò¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø±³¤ó¤Ã¡©¡ª±³¤À¤¤¤é¡©¡ª¡©¡ª¡Ù¤Ï¤¤¡¢¤³¤ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¡¢¤Þ¤º¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¤Ï³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ì¡²è¤Î1¤Ä¤Ç¡¢¤È¤³¤íÅ·¤Î½õ¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â1ÈÖ¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Àè¤¬¤è¤á¤Ê¤¤¤Ö¤ÃÈô¤ó¤ÀÅ¸³«¤Ç¤¤¤Ä¤âÊ¢¤òÊú¤¨¤Æ¾Ð¤¤Êø¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÉñÂæ¤Ç¤¢¤ì¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢16Ç¯´Ö¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«Åö¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ó¤»¿·¤·¤¤»ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¥½¥Õ¥È¥óÌò¡§¾®¾¾½àÌï¥³¥á¥ó¥È
¥½¥Õ¥È¥óÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¾®¾¾½àÌï¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¥Ü¥Ü¥¹¥Æ¤¬¼Âºß¤·¡¢¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¶»¤¬Ìö¤Ã¤¿1¿Í¤Ç¡¢¹¹¤Ë¤½¤ó¤Ê¥Ü¥Ü¥¹¥Æ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ä¥Ü¥Ü¥¹¥Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¥½¥Õ¥È¥ó¤È¤·¤ÆÃúÇ«¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¥Ï¥¸¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¼óÎÎ¥Ñ¥Ã¥ÁÌò¡§°ð²ÙÂî±û¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤Ã¤¿¤¯Å¸³«¤¬Í½Â¬½ÐÍè¤º¡¢ÆâÍÆ¤â´ÊÃ±¤ËÍý²ò½ÐÍè¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤ÉÔ¾òÍý¤ÊÀ¤³¦¡ª¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤¤¿»þ¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡ª¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼óÎÎ¥Ñ¥Ã¥Á¤Î´é¤ò¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¼«Ê¬¤Î´é¤È»÷¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¡¢º£¤Ï¤â¤¦ß·°æ·¼É×ÀèÀ¸¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉñÂæ¤Ç¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È»×¤¤¤Ã¤¤ê¡¢ºÝ¸Â¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥¸¥±Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ªÉñÂæ¡Ø¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¡Ù½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á°ìÍ÷
¡¡¥Ó¥å¥Æ¥£Ìò¤Ï¡ØBanG Dream¡ª¡ÙRoselia¥®¥¿¡¼É¹Àî¼ÓÌëÌò¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÀ¼Í¥¤Î¹©Æ£À²¹á¡¢¥Ø¥Ã¥Ý¥³´ÝÌò¤Ë¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ø¥¿¥ê¥¢¡×¡Ù¥í¥Þ¡¼¥ÎÌò¤Ê¤É2.5 ¼¡¸µÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ëÈõ¸ýÍµÂÀ¡¢ÇËÅ·¹ÓÌò¤ÏÂçß·½ÙÌï¡¢¤È¤³¤íÅ·¤Î½õÌò¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤ÎÅÆ¡¢¥½¥Õ¥È¥óÌò¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡ÙÌçÅÄ¥Ò¥í¥ß¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ç¥â¥ó¥ºÌò¤Î¾®¾¾½àÌï¡¢¼óÎÎ¥Ñ¥Ã¥ÁÌò¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¤ä¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¤Î°ð²ÙÂî±û¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¡Ù¤Ê¤ÉÂ¾ºîÉÊ¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔ¾òÍý¤Ê¥®¥ã¥°¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤¬¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ø¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¡Ù¤¬Á´21´¬¡¢Âè2Éô¤È¤Ê¤ë¡Ø¿¿Àâ¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¡Ù¤¬Á´7´¬¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬03Ç¯¡Á05Ç¯¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¸¶ºî¡¨ß·°æ·¼É×¥³¥á¥ó¥È
¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥ÜÉñÂæ²½¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¤Î¥Ï¥¸¤±¤Ã¤×¤ê¤ä³èÌö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µÓËÜ¡¦Áí¹ç±é½Ð¡§Àî¿¬·ÃÂÀ¡ÊSUGARBOY¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥ÜÉñÂæ²½¡¡¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤Ç¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¤¬¤É¤¦É½¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ËÀø¤à¥Ï¥¸¥±¥ê¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¡¢À§Èó°ì½ï¤Ë¥Ï¥¸¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¤Ä¤±¤â¤Î¤Æ¤á¤¨¤Ï¥À¥á¤À¡£
¢£¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥ÜÌò¡§²ÃÆ£¾¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¡×¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥ÜÌò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿²ÃÆ£¾¤Ç¤¹¡ª¡ªÍÄ¾¯´ü¤Ë¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¤Ë½Ð²ñ¤¤À¤³¦¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥Ï¥¸¥±ÅÙ¿ô¤Ç·è¤Þ¤ëÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È2Æü¤Û¤É»×¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡ÄËÍ¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤«¤é°ìÈÌ¾ï¼±¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¼Î¤Æµî¤ê¥Ï¥¸¥±¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÎÆ»¤Ø¤È¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÆ°Êª¤Ë¹¥¤«¤ì¤ëÂÎ¼Á¤ËÊÑ²½¤·»Ï¤á¤ë¡ª¤Ä¤Þ¤ê¡ª¡ØÄ¶¥Ï¥¸¥±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ù¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤éÀ¤³¦Ãæ³§¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¡ª¤Ï¤¡¤È¡ª¥¥é¥ó¡ªÀ§Èó·à¾ì¤Þ¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥¥é¥ó¡ª¤Ï¤¡¤È¡ª
¢£¥Ó¥å¥Æ¥£Ìò¡§¹©Æ£À²¹á¥³¥á¥ó¥È
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¡ª¡ª¥Ó¥å¥Æ¥£Ìò¤Î¹©Æ£À²¹á¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ç¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¥Ü¥Ü¥¹¥Æ¤Ç¥Ó¥å¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Ã¡ª¶Ã¤¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥Ï¥¸¥±À¤³¦´Ñ¤¬ÉñÂæ¤Ç¤É¤¦É½¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ÁÁ´ÎÏ¤Ç¥Ï¥¸¥±¤Þ¤¹¡ª¡ª
¢£¥Ø¥Ã¥Ý¥³´ÝÌò¡§Èõ¸ýÍµÂÀ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¥Ø¥Ã¥Ý¥³´ÝÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£Èõ¸ýÍµÂÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤¹¤®¤ÆPS2¤Î¥²¡¼¥à¤Î¥Ï¥¸¥±º×¤ê¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£¤«¤é·Î¸Å¤ÈËÜÈÖ¤Ø¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£ÇËÅ·¹ÓÌò¡§Âçß·½ÙÌï¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ªºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¢£¤È¤³¤íÅ·¤Î½õÌò¡§ÅÆ¡Ê¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡Ë¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢¤È¤³¤íÅ·¤Î½õÌò¤ò¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø±³¤ó¤Ã¡©¡ª±³¤À¤¤¤é¡©¡ª¡©¡ª¡Ù¤Ï¤¤¡¢¤³¤ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¡¢¤Þ¤º¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¤Ï³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ì¡²è¤Î1¤Ä¤Ç¡¢¤È¤³¤íÅ·¤Î½õ¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â1ÈÖ¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Àè¤¬¤è¤á¤Ê¤¤¤Ö¤ÃÈô¤ó¤ÀÅ¸³«¤Ç¤¤¤Ä¤âÊ¢¤òÊú¤¨¤Æ¾Ð¤¤Êø¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÉñÂæ¤Ç¤¢¤ì¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢16Ç¯´Ö¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«Åö¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ó¤»¿·¤·¤¤»ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¥½¥Õ¥È¥óÌò¡§¾®¾¾½àÌï¥³¥á¥ó¥È
¥½¥Õ¥È¥óÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¾®¾¾½àÌï¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¥Ü¥Ü¥¹¥Æ¤¬¼Âºß¤·¡¢¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¶»¤¬Ìö¤Ã¤¿1¿Í¤Ç¡¢¹¹¤Ë¤½¤ó¤Ê¥Ü¥Ü¥¹¥Æ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ä¥Ü¥Ü¥¹¥Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¥½¥Õ¥È¥ó¤È¤·¤ÆÃúÇ«¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¥Ï¥¸¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¼óÎÎ¥Ñ¥Ã¥ÁÌò¡§°ð²ÙÂî±û¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤Ã¤¿¤¯Å¸³«¤¬Í½Â¬½ÐÍè¤º¡¢ÆâÍÆ¤â´ÊÃ±¤ËÍý²ò½ÐÍè¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤ÉÔ¾òÍý¤ÊÀ¤³¦¡ª¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤¤¿»þ¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡ª¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼óÎÎ¥Ñ¥Ã¥Á¤Î´é¤ò¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¼«Ê¬¤Î´é¤È»÷¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¡¢º£¤Ï¤â¤¦ß·°æ·¼É×ÀèÀ¸¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉñÂæ¤Ç¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È»×¤¤¤Ã¤¤ê¡¢ºÝ¸Â¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥¸¥±Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª