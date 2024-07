¡ÚPHOTO¡Û¥­¥à¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡¢½é¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤¿¤á½Ð¹ñ¡Ä¾Ð´é¤Ç°§»¢¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë

6日午前、女優キム・ジウォンが、初のファンミーティングツアーの日本公演のため、金浦(キンポ)国際空港を通じて出国した。日本ファンミーティング「KIM JI WON 1ST FANMEETING BE MY ONE in JAPAN」は7日にNHK大阪ホール、10日に東京・NHKホールで開催される。