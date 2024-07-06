£²£²ÅÔ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡¢¹¾¸ÍÉ÷Îë£±£µ£°£°¸Ä¤Ç¤Ò¤ÈÉ÷¤ÎÎÃ¡ÄÀî±ÛÉ¹Àî¿À¼Ò
¡¡ÆüËÜÎóÅç¤Ï£¶Æü¤â¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢Ä«¤«¤é³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸áÁ°£±£°»þ»þÅÀ¤Ç¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ç£³£µ¡¦£±ÅÙ¡¢¹âÃÎ¸©»ÍËü½½»Ô¤È°¦ÃÎ¸©°¦À¾»Ô¤Ç£³£´¡¦£·ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â£³£±ÅÙ¤òµÏ¿¡£´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï¼óÅÔ·÷¤ä¶áµ¦¡¢¶å½£¤Ê¤É¤Î£²£²ÅÔ¸©¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÌÔ½ë¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤ÎÀî±ÛÉ¹Àî¿À¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö±ï¤à¤¹¤ÓÉ÷Îë¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¹¾¸ÍÉ÷ÎëÌó£±£µ£°£°¸Ä¤¬É÷¤ËÍÉ¤é¤ì¡¢ÎÃ¤·¤²¤Ê²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÒÌ³½ê¤Ç¤ÏÌÚ¤ÎÃ»ºý¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ê¤¤¤ò½ñ¤¤¤ÆÉ÷Îë¤Ë¤Ä¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ìë´Ö¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â¼Â»Ü¤·¡¢£¹·î£¸Æü¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£